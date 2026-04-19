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伊朗短暫開放荷莫茲海峽 8艘油輪與天然氣船通過

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導

伊朗在停火期間一度宣布重新開放荷莫茲海峽通行，航運追蹤數據顯示，今天至少有8艘油輪與天然氣運輸船通過這條關鍵貿易航道。不過德黑蘭隨後發布聲明表示，重新封鎖該海峽。

法新社報導，根據航運追蹤機構Kpler，伊朗昨天下午宣布開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）後，今天稍早有1艘原油油輪、4艘液化石油氣運輸船、2艘油品及化學品油輪、1艘被歸類為「石油產品」運輸船等船舶通過該海峽。

船舶追蹤網站MarineTraffic的數據指出，另有數艘原油油輪曾接近荷莫茲海峽，但在伊朗拉拉克島（Larak Island）附近掉頭。伊朗軍方在戰爭中封鎖海峽之際，該島成為欲離開波斯灣船隻的檢查站。

然而，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍今天隨後宣布，在美國對伊朗港口解封前，荷莫茲海峽自今晚起將維持關閉狀態，任何接近海峽的違規船隻都會成為攻擊目標。

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