快訊

道安新破口！酒駕未消失只是移轉…民眾改慢車上路 逃避重罰

「政府沒辦法…又不讓我們賣」產地價腰斬、利多受阻 農漁民焦慮

影／大甲格鬥盃又開打！媽祖鑾轎遲7小時才過民生地下道 再爆推擠衝突

聽新聞
0:00 / 0:00

美媒：荷莫茲海峽再陷危機 川普召開白宮戰情室會議

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國總統川普。（路透資料照片）
美國總統川普。（路透資料照片）

兩名美國官員透露，美國總統川普今天上午召開白宮戰情室會議，和多位高層官員討論荷莫茲海峽新危機，以及與伊朗的談判事務。

美國Axios新聞網報導，美伊兩國情勢目前正處於關鍵時刻，現行停火協議預計於3天後到期，然而雙方尚未敲定下一輪會談日期。

一名美國高階官員表示，如果近期未能取得突破，戰事恐於數日內再度爆發。

根據另一名美國官員，出席戰情室會議的人包括副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（MarcoRubio）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及財政部長貝森特（Scott Bessent）。范斯預計參與下一輪美伊談判。

其他與會者還有白宮幕僚長威爾斯（SusieWiles）、白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）、中央情報局長雷克里夫（John Ratcliffe）與美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）。

白宮婉拒就此事置評。

Axios指出，根據一名知情人士，關於限制伊朗鈾濃縮技術及濃縮鈾庫存，美伊雙方原本在縮小分歧方面取得進展，但隨後荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）緊張局勢再度升溫。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

放棄全面和平協議？美伊談判「核議題」陷分歧 盼改簽備忘錄

美伊和談可望重啟 白宮看好協議前景

以黎停火10天 川普將邀2國領袖白宮會談：雙方很可能達協議

伊朗再關閉荷莫茲海峽 川普稱對話進展順利

相關新聞

伊朗批川普「全是謊言」 再封鎖荷莫茲海峽

伊朗外長阿拉奇十七日突宣布開放荷莫茲海峽（下稱海峽），但此後情勢一變再變。伊朗中央軍事指揮部十八日宣布，鑑於美國「屢屢違背承諾」，將恢復對海峽維持「嚴格管制狀態」；即海峽當天回到此前美伊實施「雙重封鎖」情況。

再掀風波？伊朗海軍關閉荷莫茲海峽 至少2艘商船通報遭攻擊

外媒18日引述海事消息人士報導，至少2艘商船同日在試圖通過荷莫茲海峽時被攻擊。

荷莫茲海峽開了又關…伊朗軍隊開火 油輪多觀望不敢動

在美國總統川普與德黑蘭十七、十八日的相關說法矛盾下，外界對荷莫茲海峽（下稱海峽）是否真已重新開放充滿疑惑，油輪仍審慎以對通航。英國海事貿易行動辦公室（ＵＫＭＴＯ）十八日更通報，當天兩艘試圖通航海峽的船舶被幾艘伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）海軍砲艇開火逼退，其中一艘是船旗國為印度的油輪。

美媒：荷莫茲海峽再陷危機 川普召開白宮戰情室會議

兩名美國官員透露，美國總統川普今天上午召開白宮戰情室會議，和多位高層官員討論荷莫茲海峽新危機，以及與伊朗的談判事務

伊朗潑冷水再封荷莫茲 川普仍對達成協議可能性態度樂觀

伊朗18日重新對荷莫茲海峽實施通行限制，以色列也繼續攻擊黎巴嫩境內目標，這些發展打亂了市場日益升溫的樂觀預期。美國總統川普18日則在簽署放寬迷幻藥限制的行政命令時回應，雖然伊朗再度封鎖荷莫茲海峽，但沒辦法以此要挾美國；他仍對美伊達成協議的可能性，抱持樂觀態度。

北京傳願接收伊朗濃縮鈾 協助結束戰爭

美聯社根據一位熟悉北京想法外交官提供的消息，報導中國大陸對自伊朗接收或稀釋約970磅（440公斤）的濃縮鈾，抱持開放態度。美國總統川普已要求伊朗必須移除濃縮鈾，做為結束戰爭協議一環。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。