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伊朗：關閉荷莫茲海峽至美解封港口 接近船隻將成攻擊目標

中央社／ 德黑蘭18日綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍今天在通訊軟體Telegram上宣布，在美國對伊朗港口解封前，荷莫茲海峽自今晚起將維持關閉狀態，任何接近海峽的違規船隻都會成為攻擊目標。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，IRGC的聲明寫道：「接近荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將被視為與敵對勢力合作，任何違反命令的船隻都將成為攻擊目標。」

這份聲明還警告：「所有船隻不得離開其在波斯灣或阿曼海的錨地。」

IRGC批評，美方持續封鎖伊朗港口「違反停火條件」，並稱美國總統川普（Donald Trump）關於荷莫茲海峽的聲明「毫無效力」，呼籲各船舶及其船東僅依伊朗發布的最新訊息行事。

CNN稍早報導，一名伊朗高階官員透露，德黑蘭將優先允許支付費用的船隻通過荷莫茲海峽，未繳費者將被「延後」通行。

法新社報導，伊朗最高國家安全委員會（SupremeNational Security Council）稍早也表示：「伊朗決定在戰爭徹底結束前，持續監督與控制荷莫茲海峽的交通狀況。」

該委員會並強調，美國封鎖伊朗港口及船隻的舉措，排除了「有條件且有限度重新開放」荷莫茲海峽的可能性。

委員會還提到，如果海峽重新開放，德黑蘭將向船隻發放通行證，同時要求支付安全、航安與環保服務相關費用。

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