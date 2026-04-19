伊朗稱正審閱美方新提案 強調絕不妥協

伊朗最高國家安全委員會今天表示，德黑蘭正審閱來自美方的「新提案」，不過該委員會也警告，伊朗談判代表不會向華府做出任何妥協。

法新社報導，伊朗最高國家安全委員會（SupremeNational Security Council）透過官媒發表聲明指出：「近日，在巴基斯坦陸軍司令以中間人身分赴德黑蘭斡旋期間，美方提出新提案。伊朗伊斯蘭共和國目前正進行審閱，尚未作出回應。」

這份聲明進一步強調，伊朗談判代表團「不會做出絲毫妥協、退讓或讓步，將全力捍衛伊朗民族的利益。」

巴基斯坦近來成為美伊兩國間的主要調解者，並於上週主辦首輪會談，但美伊雙方未能達成協議。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，伊朗烈士和退伍軍人事務基金會（Foundation of Martyrs andVeterans Affairs）表示，目前記錄到伊朗在這場戰爭中有3468人喪生。