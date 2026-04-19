美媒：美伊若要求 大陸願接手濃縮鈾

美聯社十七日引述一位熟悉北京想法的外交官報導，中國大陸對接收或稀釋約四四○公斤的伊朗濃縮鈾持開放態度。美國新聞周刊同日報導，若中國承擔此一角色，將為美伊邁向終戰提供一個可能途徑。

目前看來美國總統川普仍想由美國自己接管這些濃縮鈾。據信這些濃縮鈾已埋在去年六月被美軍轟炸且嚴重受損的伊朗核設施下。

該外交官指稱，伊朗最大貿易夥伴中國正發出訊號，若美伊提出要求，中方願接收這些濃縮鈾或將它們稀釋至民用純度。

二○一五年伊朗就在伊核協議「聯合全面行動方案」（ＪＣＰＯＡ）框架下，將約一萬一三四○公斤的低純度濃縮鈾運往俄羅斯，以履行該協議的關鍵要求。

中國也是伊油最大買家；中伊二○一六年建立全面戰略夥伴關係。儘管北京在此次美伊戰爭中尚未對德黑蘭做出任何正式的軍事承諾，仍在伊朗領導高層中擁有其他國家鮮有的接觸管道及可信度。

若北京出面處理濃縮鈾問題，除了能提高中國的外交地位，也可能減輕華府壓力。但尚不清楚北京是否會介入處理或僅當作外交籌碼。不過，北京發出此一訊號顯示，讓美伊終戰的方法也許不必只看德黑蘭或華府，也可以透過北京。