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荷莫茲海峽開了又關…伊朗軍隊開火 油輪多觀望不敢動

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
一艘船旗國為馬爾他的大型油輪（後）經荷莫茲海峽，17日駛抵伊拉克巴斯拉外海。 （路透）
一艘船旗國為馬爾他的大型油輪（後）經荷莫茲海峽，17日駛抵伊拉克巴斯拉外海。 （路透）

在美國總統川普與德黑蘭十七、十八日的相關說法矛盾下，外界對荷莫茲海峽（下稱海峽）是否真已重新開放充滿疑惑，油輪仍審慎以對通航。英國海事貿易行動辦公室（ＵＫＭＴＯ）十八日更通報，當天兩艘試圖通航海峽的船舶被幾艘伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）海軍砲艇開火逼退，其中一艘是船旗國為印度的油輪。

據報另有一艘貨輪在距阿曼海岸四十六公里的海域，被一枚未知的「發射體」擊中而受損。美軍負責遂行封鎖海峽任務的美國中央司令部十八日表示，已有廿三艘船舶聽從美軍指示調頭。

在伊朗外長阿拉奇十七日在社媒Ｘ發文表示，海峽將對商船完全開放後，不久部分伊媒就批評相關訊息不當且不完整。接近伊朗最高國安委員會的消息人士強調，商船必須遵循德黑蘭指定的航線，並和伊軍協調，否則仍將禁止通航。

伊朗國會議長卡利巴夫十八日表明，若美軍持續封鎖伊朗港口，伊朗將再次關閉海峽。他批評川普在一小時內「提出七項說法，全是謊言」。但卡利巴夫未詳述哪七項。

十七日在阿拉奇發文後，國際油價及股市雖分別應聲下跌與上漲，但外界仍對伊方說法的真實性，以及海峽在黎巴嫩與以色列停火十天內短暫開放，究竟能否讓船舶通航存疑。聯合國旗下的國際海事組織（ＩＭＯ）秘書長杜明奎坦言，目前仍在確認通航安全。

杜明奎說，ＩＭＯ掌握的資訊顯示，已有部分船舶開始通航，但仍需進一步確認，原因是有些船舶會關閉船舶自動識別系統（ＡＩＳ），以避免淪為攻擊目標。

航運追蹤機構Kpler主管史密斯對美國財經媒體ＣＮＢＣ說，的確有部分油輪與貨輪試圖沿德黑蘭指定的繞行伊朗拉拉克島航線來駛離海峽，但隨後突然折返，「顯然未獲通航許可」。

伊朗 荷莫茲 川普 油價 以色列

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