英法號召…組多國聯軍 護航商船通過荷莫茲

法國總統馬克宏及英國首相施凱爾十七日在法國巴黎主持一場實體兼線上的國際會議，共約五十個國家和國際組織討論在條件許可下，組建一支屬防禦性質的多國部隊，以確保美伊終戰後的荷莫茲海峽航運。交戰方美國與伊朗均未與會。

除了馬、施兩人，德國總理梅爾茨及義大利總理梅洛尼也到現場。澳洲、加拿大、日本、南韓、烏克蘭、中國大陸、印度和其他的亞洲、南美洲及非洲領袖與閣員則透過視訊與會。但北約（ＮＡＴＯ）代表這次並未與會。

施凱爾說，各國軍事首長下周（見報為本周）在英國倫敦近郊舉行的會議中，進一步討論相關詳情；已有十幾國表達願提供資源；這將是嚴守和平及防禦性質的任務，旨在確保商業航運的安全和支援掃雷，讓荷莫茲海峽重新開放既是全球所需、也是全球責任，這攸關維持全球物價穩定與避免全球經濟遭衝擊。

美伊都沒參與此一正式名稱為「荷莫茲海峽海上航行自由倡議」的計畫。馬克宏說，該倡議將秉持中立且完全獨立於各交戰方，旨在護航商船安全，並要求各方立即、全面且無條件重開荷莫茲海峽，並反對任何私有化該海峽的作為。

英國海軍目前僅在東地中海部署「龍號」防空驅逐艦。在英國脫歐後，歐盟軍力最強的法國則在東地中海部署核動力航艦「戴高樂號」、一艘直升機航艦及數艘護衛艦。梅洛尼表態願派海軍；梅爾茨也說，德國可協助掃雷和海上情資，但需德國國會支持和例如聯合國安理會決議的國際法基礎，「要是美國能參與，將更理想」。

英國智庫皇家聯合軍事研究所（ＲＵＳＩ）研究員卡沙爾說，比起派軍艦護航商業油輪，掃雷和建立一個對海上威脅的警示系統，較可能是該倡議扮演的角色。德國智庫歐洲外交關係協會（ＥＣＦＲ）專家葛蘭梅耶也說，歐洲國家及其夥伴國可以負責掃雷。