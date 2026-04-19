伊朗批川普「全是謊言」 再封鎖荷莫茲海峽

圖為18日停泊在荷莫茲海峽的多艘油輪和貨船。伊朗中央軍事指揮部18日又宣布，鑑於美國「屢屢違背承諾」，將恢復對海峽「嚴格管制狀態」。（美聯社）

伊朗外長阿拉奇十七日突宣布開放荷莫茲海峽（下稱海峽），但此後情勢一變再變。伊朗中央軍事指揮部十八日宣布，鑑於美國「屢屢違背承諾」，將恢復對海峽維持「嚴格管制狀態」；即海峽當天回到此前美伊實施「雙重封鎖」情況。

伊朗執行封鎖海峽的伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）海軍十七日在社媒Ｘ發文表示，海峽所有通航都需獲其許可；僅准許民用船舶通過伊朗指定的海峽航道；軍用船舶仍被禁止通航。ＩＲＧＣ海軍形容這些通航條件為「新秩序」。

川普也在自創社媒真實社群密集發文，頻頻接受媒體訪問，聲稱伊朗已同意不再關閉海峽，且美伊達成的和平協議將包含雙方以挖掘機從伊朗核設施移除濃縮鈾，再轉移至美國。伊朗外交部則否認，表明「濃縮鈾不會轉移至任何地方」。

伊朗國會議長卡利巴夫則斥責川普「說謊」，並強調海峽的開放或關閉將由（航運）業界決定，而非由社媒（發文）決定。

卡利巴夫在Ｘ寫道，川普在一小時內提出七項說法，「全是謊言」，他們靠這些謊言，在對伊朗的戰爭中未能取勝，在與伊朗的談判中也必然不會帶來任何成果；媒體戰與操控輿論是戰爭的重要一環，但伊朗人民不會受這些手段影響。

美國中央司令部表示，美軍將持續封鎖伊朗沿岸港口，直到川普下令解除。川普則指稱，在美伊簽署和平協議前，他將不會下令解除封鎖。

美國總統川普十七日接受新聞網站Axios電話訪問時稱，「我認為，我們將在接下來一或二天達成協議」。他是指美伊將達成和平協議。他還聲稱，「伊朗人想見面，他們想達成協議。我認為，（美伊）本周末很可能將舉行一場會議」。

美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）十七日報導，美伊第二輪談判最快廿日舉行。但伊朗副外長哈蒂柏札德在土耳其說，未確定次輪談判時日。

幾位美國官員及其他獲簡報美伊談判事宜的消息人士已對Axios說，儘管談判已達成重大進展，且美伊現在正接近達成一項「三頁的和平計畫」，但雙方在幾項關鍵議題上依然分歧。

Axios報導說，川普顯然正感到很樂觀。他並指稱，自己最近幾天已親自與「幾位伊朗人」交談。川普也在接受彭博訪問時宣稱，「（美伊）敲定了（和平談判的）大部分要點。它（談判）將以非常快的速度進展」。