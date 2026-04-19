伊朗再關閉荷莫茲海峽 川普稱對話進展順利

伊朗軍方宣布再度關閉關鍵的石油通道荷莫茲海峽，美國總統川普今天表示，美伊目前對話進展順利，儘管伊朗又想封鎖荷莫茲海峽，但「他們無法勒索我們」，雙方正在對話，美國立場強硬，預計很快會有進一步消息。

川普（Donald Trump）今天早上在白宮一場活動談及伊朗局勢表示，美國和伊朗目前對話進展得很順利。美國對伊朗發動軍事行動，已造成他們「沒有海軍、沒有空軍、沒有領導人」，可稱為「強制性政權更迭」。

川普還說，伊朗又想封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），但「他們無法勒索我們」。美國正在跟伊朗對話，「我們的立場強硬」，到今天結束前，「我們會有進一步消息」。

外電報導，伊朗當局昨天才宣布，配合黎巴嫩停火，所有商船在停火期間完全開放通行荷莫茲海峽，但伊朗中央軍事指揮部今天稍早表示，將恢復對荷莫茲海峽實施「嚴格管理」，推翻先前作為與華府談判一部分而暫時開放該戰略水道的決定。

伊朗中央軍事指揮部在透過國營電視台發布的聲明中表示，華府持續對進出伊朗港口的船隻實施海上封鎖，違反先前承諾，「荷莫茲海峽將維持嚴格管制狀態」，直到美國對所有前往伊朗的船舶恢復自由航行權。

路透社引述航運消息人士報導，多艘商船今天試圖通過荷莫茲海峽時收到伊朗軍方無線電訊息，被告知不得通行，同時有2艘船隻通報遭到槍擊。

全球約1/5石油和液化天然氣供應經過這條水道運輸。

伊朗昨天聲稱重新開放荷莫茲海峽，但川普隨後在社群媒體發文寫道，美軍封鎖伊朗港口的措施將繼續實施，直到與德黑蘭當局達成協議。

川普昨天接受Axios新聞網訪問表示，美國與伊朗談判代表可能會在本週末會面，預期雙方將敲定最終協議以結束中東戰爭，估計1至2天內就能達成協議。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，之後巴基斯坦居間斡旋，美國與伊朗4月7日同意停火2週。