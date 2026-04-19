英法商議與50國討論組建防禦部隊 力保荷莫茲海峽航行自由

法國總統馬克宏及英國首相施凱爾17日在巴黎主持一場國際會議，約50個國家和國際組織討論，在條件許可下，組建一支屬防禦性質多國部隊，以確保美伊終戰後的荷莫茲海峽航運暢通。交戰方美國與伊朗均未與會。

除了馬、施兩人，德國總理梅爾茨及義大利總理梅洛尼也到現場。梅爾茨說，若美國能參與這項任務將「更為理想」。梅洛尼則表示，義國「已準備參與」相關行動，但強調必須先停止敵對行動。澳洲、加拿大、日本、南韓、烏克蘭、中國大陸、印度和其他的亞洲、南美洲及非洲領袖與閣員則透過視訊與會。但北約（NATO）代表並未與會。

施凱爾說，各國軍事首長將於本周在英國倫敦近郊舉行會議中，進一步討論相關詳情；已有十幾國表達願提供資源；這將是嚴守和平及防禦性質任務，旨在確保商業航運安全和支援掃雷，讓荷莫茲海峽重新開放既是全球所需、也是全球責任，這攸關維持全球物價穩定與避免全球經濟遭到衝擊。

美伊都沒參與此一名稱為「荷莫茲海峽海上航行自由倡議」的計畫。馬克宏說，該倡議將秉持中立完全獨立於各交戰方，旨在護航商船安全，並要求各方立即、全面且無條件重開荷莫茲海峽，並反對任何私有化該海峽的作為。

英國海軍目前僅在東地中海部署「龍號」防空驅逐艦。在英國脫歐後，歐盟軍力最強的法國則在東地中海部署核動力航艦「戴高樂號」、一艘直升機航艦及數艘護衛艦。

梅洛尼表態願派海軍；梅爾茨也說，德國可協助掃雷和海上情資，但需德國國會支持和例如聯合國安理會決議的國際法基礎，「要是美國能參與，將更理想」。

英國智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）研究員卡沙爾說，比起派軍艦護航通過荷莫茲海峽的商業油輪，掃雷和建立一個對海上威脅的警示系統，較可能是該倡議扮演的角色。德國智庫歐洲外交關係協會（ECFR）專家葛蘭梅耶也說，歐洲國家及其夥伴國可負責掃雷。