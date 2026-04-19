快訊

影／大甲格鬥盃又開打！媽祖鑾轎遲7小時才過民生地下道 再爆推擠衝突

聽新聞
0:00 / 0:00

北京傳願接收伊朗濃縮鈾 協助結束戰爭

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美聯社根據一位熟悉北京想法外交官提供的消息，報導中國大陸對自伊朗接收或稀釋約970磅（440公斤）的濃縮鈾，抱持開放態度。美國總統川普已要求伊朗必須移除濃縮鈾，做為結束戰爭協議一環。

目前看來，川普仍希望由美國自己接管這批濃縮鈾。據信，濃縮鈾現被埋在去年6月遭美軍轟炸、嚴重受損的核子設施遺址之下。

要求匿名的外交官表示，中國大陸示意，如果華府與德黑蘭提出要求，北京願意接收這批濃縮鈾，或是將之稀釋至可用於民用領域的濃度，藉此協助美伊結束戰爭。

2015年時，伊朗就曾在「聯合全面行動計畫」（JCPOA，即伊朗核子協議）架構下，將大約2.5萬磅（1.1萬公斤） 的低濃縮鈾運往俄羅斯，以滿足履行該核協議的關鍵要求。

美國其他主要媒體指出，如果中國真的扮演這個角色，將為推動美伊結束戰爭提供一個可能途徑。

中國大陸的影響力主要來自與伊朗深厚的經濟關係。中國大陸是伊朗最大貿易夥伴，也是伊朗石油最大買家。中伊雙方官員常將彼此關係描述為「全面戰略夥伴」。北京這次即便沒有做出任何正式軍事承諾，仍能在伊朗領導層中擁有接觸管道與可信度。

美媒分析，如果北京出面接收伊朗濃縮鈾，或將其稀釋至民用等級，除提升北京外交地位，也可能減輕華府壓力。中方最終是否會介入處理伊朗濃縮鈾，或僅將之做為外交籌碼，目前仍不明朗。不過北京發出這樣訊號，顯示結束伊朗戰爭方法，或不必只看德黑蘭或華府，也可以透過北京。

川普目前正準備於5月中訪問北京，與中國大陸國家主席習近平會面。受伊朗戰事影響，訪問計畫被延後。北京一直呼籲美伊停止戰鬥，並且警告局勢不穩威脅全球商業活動，特別是對中國大陸經濟非常重要的石油供應。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

川普稱要與伊朗「一起挖出帶走」濃縮鈾 德黑蘭火速反嗆：不會給美國

放棄全面和平協議？美伊談判「核議題」陷分歧 盼改簽備忘錄

川普設談判紅線：濃縮鈾移出伊朗

分歧難解…美伊可能改簽備忘錄 防再陷入衝突

相關新聞

伊朗批川普「全是謊言」 再封鎖荷莫茲海峽

伊朗外長阿拉奇十七日突宣布開放荷莫茲海峽（下稱海峽），但此後情勢一變再變。伊朗中央軍事指揮部十八日宣布，鑑於美國「屢屢違背承諾」，將恢復對海峽維持「嚴格管制狀態」；即海峽當天回到此前美伊實施「雙重封鎖」情況。

再掀風波？伊朗海軍關閉荷莫茲海峽 至少2艘商船通報遭攻擊

外媒18日引述海事消息人士報導，至少2艘商船同日在試圖通過荷莫茲海峽時被攻擊。

荷莫茲海峽開了又關…伊朗軍隊開火 油輪多觀望不敢動

在美國總統川普與德黑蘭十七、十八日的相關說法矛盾下，外界對荷莫茲海峽（下稱海峽）是否真已重新開放充滿疑惑，油輪仍審慎以對通航。英國海事貿易行動辦公室（ＵＫＭＴＯ）十八日更通報，當天兩艘試圖通航海峽的船舶被幾艘伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）海軍砲艇開火逼退，其中一艘是船旗國為印度的油輪。

伊朗潑冷水再封荷莫茲 川普仍對達成協議可能性態度樂觀

伊朗18日重新對荷莫茲海峽實施通行限制，以色列也繼續攻擊黎巴嫩境內目標，這些發展打亂了市場日益升溫的樂觀預期。美國總統川普18日則在簽署放寬迷幻藥限制的行政命令時回應，雖然伊朗再度封鎖荷莫茲海峽，但沒辦法以此要挾美國；他仍對美伊達成協議的可能性，抱持樂觀態度。

北京傳願接收伊朗濃縮鈾 協助結束戰爭

美聯社根據一位熟悉北京想法外交官提供的消息，報導中國大陸對自伊朗接收或稀釋約970磅（440公斤）的濃縮鈾，抱持開放態度。美國總統川普已要求伊朗必須移除濃縮鈾，做為結束戰爭協議一環。

英法商議與50國討論組建防禦部隊 力保荷莫茲海峽航行自由

法國總統馬克宏及英國首相施凱爾17日在巴黎主持一場國際會議，約50個國家和國際組織討論，在條件許可下，組建一支屬防禦性質多國部隊，以確保美伊終戰後的荷莫茲海峽航運暢通。交戰方美國與伊朗均未與會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。