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伊朗潑冷水再封荷莫茲 川普仍對達成協議可能性態度樂觀

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
伊朗18日重新對荷莫茲海峽實施通行限制，以色列也繼續攻擊黎巴嫩境內目標，這些發展打亂了市場日益升溫的樂觀預期。 路透
伊朗18日重新對荷莫茲海峽實施通行限制，以色列也繼續攻擊黎巴嫩境內目標，這些發展打亂了市場日益升溫的樂觀預期。 路透

伊朗18日重新對荷莫茲海峽實施通行限制，以色列也繼續攻擊黎巴嫩境內目標，這些發展打亂了市場日益升溫的樂觀預期。美國總統川普18日則在簽署放寬迷幻藥限制的行政命令時回應，雖然伊朗再度封鎖荷莫茲海峽，但沒辦法以此要挾美國；他仍對美伊達成協議的可能性，抱持樂觀態度。

彭博資訊報導，由於美方要求在達成協議前維持對伊朗的海上封鎖，伊朗18日稱此舉有如「海盜行為」，並說，「有鑑於此，荷莫茲海峽已恢復至先前狀態，目前由武裝部隊嚴格管控」。伊朗不到一日前，才宣布重新開放商船通行。

路透引述消息來源指出，伊朗18日向試圖通過荷莫茲海峽的商船廣播，表示已關閉海上通道，僅開放該國認為安全的水道，另有至少兩艘船舶通報，伊朗船隻在伊朗格什姆島（Qeshm）和拉拉克島（Larak Island）間攻擊他們。

另有跡象顯示，黎巴嫩停火協議可能出現鬆動，該協議與伊朗允許荷莫茲海峽通行有關。以色列國防軍說，已對接近以國部隊、違反停火協議的「破壞分子」發動打擊。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社引述知情人士報導，伊朗尚未同意與美國進行下一輪談判。

報導稱，「由於川普宣布對伊朗實施海上封鎖，以及美方在談判中提出的過分要求，在最近交涉中依然存在，伊朗迄今為止尚未同意舉行下一輪談判。」為使談判得以繼續，美方應放棄「過分要求」，否則「伊朗不願將時間浪費在花時間且沒成效的談判」

塔斯尼姆通訊社稱，伊朗已通過巴基斯坦方面的中間人，向美方官員傳達這樣的立場。

此前，美國總統川普在17日發文表示，伊朗已宣布開放荷莫茲海峽，但在達成協議前，美國將全面維持對伊朗的海上封鎖，且停火協議在22日到期後，可能不會延長停火。

川普當日也提到，與伊朗的協議可能即將達成，並稱美方將與伊朗合作回收後者的高濃縮鈾庫存。他也說，伊朗已同意無限期暫停核計畫，並已敲定雙方談判中的「多數核心要點」。

對此，伊朗外交部發言人巴加伊（Esmail Baghaei）表示，濃縮鈾「與伊朗土地同樣神聖，在任何情況之下，都不會被轉移至任何地方」。

川普發言與德黑蘭17日就荷莫茲海峽發布的聲明，顯示雙方在上周於伊斯蘭馬巴德的首輪直接談判未能達成協議後，仍持續透過幕後管道推動協議進展。

以色列 伊朗 美國

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