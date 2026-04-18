聽新聞
0:00 / 0:00
無懼美方威脅？伊朗副外長稱川普「推文很多」 下一輪美伊和談未敲定日期
伊朗外交部副部長哈蒂柏札德今天表示，在巴基斯坦斡旋的首輪伊朗－美國和平會談失敗之後，下一輪和談的日期尚未確定。
法新社報導，哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）在土耳其南部安塔利亞（Antalya）舉行的年度外交論壇場邊受訪時指出：「在我們對會談架構達成共識前，無法確定日期…我們目前專注於敲定雙方的諒解架構。我們不希望參與注定失敗、可能成為升級緊張藉口的談判或會議。」
伊朗軍方今天宣布再度關閉戰略水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）後，哈蒂柏札德表示，美國「不能強加其意志」，對該水道進行封鎖。
他告訴記者：「在伊朗正以善意試圖促進荷莫茲海峽安全通行之際，美方不能將其實施封鎖的意志強加於伊朗。」
華府威脅若未能與德黑蘭達成協議，將會再度進行打擊。哈蒂柏札德表示，美國總統川普「推文很多」。
他在這個地中海濱城巿出席論壇期間告訴記者：「美方推文很多、發言很多。有時令人困惑，你知道的，有時自相矛盾。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。