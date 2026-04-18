不想浪費時間！伊朗媒體：美應放棄「過分要求」 否則不願進行下一輪談判

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社引述知情人士報導，伊朗尚未同意與美國進行下一輪談判。

報導稱，「由於美國總統川普宣布對伊朗實施海上封鎖，以及美方在談判中提出的過分要求，在最近的交涉中依然存在，伊朗迄今為止尚未同意舉行下一輪談判。」

報導指出，為使談判得以繼續，美方應放棄「過分要求」，否則「伊朗不願將時間浪費在花時間且沒成效的談判」

塔斯尼姆通訊社稱，伊朗已通過巴基斯坦方面的中間人，向美方官員傳達這樣的立場。

稍早之前，伊朗軍方說，荷莫茲海峽已「回到原先的狀態，被嚴格管控」，直到美方解除對伊朗港口的封鎖。