聽新聞
0:00 / 0:00
全面開放不到1天…伊朗再鎖荷莫茲海峽 嗆美封鎖港口如「海盜行為」
伊朗當局18日表示，由於美國持續封鎖伊朗港口，荷莫茲海峽已回到「先前狀態」，意指仍遭到封鎖，距伊朗昨（17）日宣稱全面開放荷莫茲海峽，還沒超過24小時。
根據伊朗媒體發布的聲明，伊朗軍方作戰指揮部將美國的封鎖行動形容成「海盜行為」，並表示：「有鑑於此，荷莫茲海峽的控制已恢復至先前狀態，這條戰略水道目前由武裝部隊嚴格管理與控制。」
聲明指出：「直到美國全面恢復往返伊朗船隻的航行自由之前，荷莫茲海峽的情勢將持續維持嚴格管控，並處於先前狀態。」
美國總統川普17日在Truth Social先後發文說，伊朗已宣布開放荷莫茲海峽，但直到伊朗與美國達成協議前，仍將全面維持對伊朗的海上封鎖。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。