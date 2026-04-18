全面開放不到1天…伊朗再鎖荷莫茲海峽 嗆美封鎖港口如「海盜行為」

伊朗當局18日表示，由於美國持續封鎖伊朗港口，荷莫茲海峽已回到「先前狀態」，意指仍遭到封鎖，距伊朗昨（17）日宣稱全面開放荷莫茲海峽，還沒超過24小時。

根據伊朗媒體發布的聲明，伊朗軍方作戰指揮部將美國的封鎖行動形容成「海盜行為」，並表示：「有鑑於此，荷莫茲海峽的控制已恢復至先前狀態，這條戰略水道目前由武裝部隊嚴格管理與控制。」

聲明指出：「直到美國全面恢復往返伊朗船隻的航行自由之前，荷莫茲海峽的情勢將持續維持嚴格管控，並處於先前狀態。」

美國總統川普17日在Truth Social先後發文說，伊朗已宣布開放荷莫茲海峽，但直到伊朗與美國達成協議前，仍將全面維持對伊朗的海上封鎖。