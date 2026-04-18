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控美拒解除封鎖波灣港口 伊朗軍方：荷莫茲海峽將恢復「嚴格管控」
伊朗國營媒體報導，伊朗軍事聯合司令部針對荷莫茲海峽局勢發布聲明。伊朗中央軍事總部發言人安比亞（Hazrat Khatam al-Anbiya）表示，由於美國拒絕解除封鎖伊朗位於波斯灣的港口，荷莫茲海峽「將恢復到先前嚴格管控的狀態」。
英國天空新聞報導，儘管伊朗解除對荷莫茲海峽的實質封鎖，但美國總統川普17日仍堅稱將繼續封鎖伊朗在波斯灣的港口。
不過，英國天空新聞指出，目前尚不清楚荷莫茲海峽是否會再度回到幾乎關閉的狀態。路透稍早報導，船舶追蹤數據顯示，一支油輪船隊18日自波斯灣出發，並通過荷莫茲海峽。
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