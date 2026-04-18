真的動了？油輪船隊自波斯灣出發穿越荷莫茲 多艘準備跟進

POLITICO報導，根據一批日期為15日的美國國務院電報顯示，伊朗戰爭正危及美國在全球的安全關係，並損害美國聲譽，尤其是在全球穆斯林之中，同時也點出這場戰爭對美國在巴林、亞塞拜然與印尼等不同區域國家的地位所造成的影響。

2026-04-18 13:28