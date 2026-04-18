聽新聞
0:00 / 0:00
真的動了？油輪船隊自波斯灣出發穿越荷莫茲 多艘準備跟進
路透報導，船舶追蹤數據顯示，一支油輪船隊18日自波斯灣出發，並通過荷莫茲海峽。
根據MarineTraffic數據，該船隊由4艘液化石油氣運輸船及數艘成品油與化學品油輪組成，另有更多油輪正從波斯灣後續跟進。
另外，總部位於倫敦的伊朗反對派媒體伊朗國際（Iran International）在「X」發文指出，伊朗民航組織表示，已於當地時間18日上午7時起重新開放領空及部分機場。
伊朗民航組織指出，東部空中航線已恢復，允許國際航班飛越伊朗領空；全國各地機場的航班運作則將依軍方與民用部門在技術與營運上的準備情況，逐步恢復客運服務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。