中東戰爭第49天》荷莫茲海峽解封、黎巴嫩停火 最新發展一次看

中東戰爭進入第49天，美國總統川普今天表示，與伊朗達成和平協議已經「沒有任何癥結點」，並表示協議「非常接近」，同時德黑蘭宣布荷莫茲海峽已對商業航運開放。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

美以動向

來自華府的正面訊號出現之際，黎巴嫩停火協議開始生效，這讓外界期待，美伊協議的兩大主要障礙可能已被排除。

川普也警告，在協議正式達成前，美國將持續封鎖伊朗港口。

川普在貼文中稱這「對全世界來說是偉大且輝煌的一天」，同時感謝調解國巴基斯坦與波斯灣盟友，並警告北大西洋公約組織（NATO）「不要介入」，拒絕北約協助維護荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）安全的提議。

伊朗動向

在黎巴嫩停火開始後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）指出，配合黎巴嫩停火，所有商船在停火期間完全開放通行荷莫茲海峽。

一名伊朗高階軍官向國營媒體表示，軍艦仍禁止通行這條重要航道。

川普表示，美國與伊朗達成的任何和平協議將包括雙方以挖掘機從伊朗核設施移除鈾，之後轉移至美國境內；伊朗外交部稍早則說，伊朗濃縮鈾庫存不會轉移到任何地方。

伊朗否認將把高濃縮鈾庫存運往國外或無限期停止鈾濃縮活動的說法，並警告這類公開發言可能讓持續中的外交談判變得複雜。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）今天表示，如果美國持續封鎖伊朗港口，伊朗將再次關閉具戰略意義的荷莫茲海峽，並批評川普近期言論「不實」。

卡利巴夫在社群平台X寫道：「若持續封鎖伊朗港口，荷莫茲海峽將不會保持開放。」他補充說，船隻能否通過這條水道，將取決於伊朗的授權。

卡利巴夫說，川普在一小時內「提出7項說法，全是謊言，他們沒有靠這些謊言贏得戰爭，在談判中也不會因此取得任何成果」。

油價股匯動態

伊朗表示在與美國停火期間，荷莫茲海峽將「完全開放」，油價聞訊暴跌超過10%，歐洲與美國股市今天收盤勁揚，那斯達克指數和標準普爾500指數再寫歷史新高紀錄。

伊朗宣布重新開放荷莫茲海峽，讓市場對美伊戰爭結束的預期升高，導致原油和歐洲天然氣價格今天暴跌。

紐約市場西德州中級原油的5月期貨價格下跌11.5%，收在每桶83.85美元。

倫敦市場北海布倫特原油的6月期貨價格下跌9.1%，收在每桶90.38美元。

歐洲基準天然氣價格盤中大跌10%，終場收每兆瓦時（MWh）約39歐元。

其他國家及組織

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）今天指出，在以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）為期10天的停火生效後，黎巴嫩正邁向以「永久性協議」為核心的「新階段」。

奧恩在停火後首次對全國發表談話時指出：「現在，我們全都站在一個新階段的門前…這是一個從致力於停火，轉向推動永久性協議的階段，這些協議將保障我們人民的權利、國土完整，以及國家主權。」

奧恩表示：「今天，我們為自己談判…我們不再是任何人棋局中的棋子，也不再是任何人戰爭的場地，未來也絕不會再是。」

黎巴嫩衛生部表示，自3月2日以色列對黎巴嫩發動攻擊以來，已造成近2300人喪命。

衛生部在聲明中稱，初步統計顯示至少有2294人死亡，其中包括274名女性、177名孩童以及100名醫護和救援人員。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）共同主持會議後表示，英、法兩國將在「條件允許時儘快」領導一項多國任務，以確保荷莫茲海峽的航行自由。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說，樂見伊朗同意停止封鎖荷莫茲海峽，但強調局勢仍相當「脆弱」。

他補充說：「我們希望當前情勢能維持下去，但其影響將長期存在。」