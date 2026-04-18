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排除華府…探索荷莫茲第3條道路 歐洲「非常歡迎中國參加」

世界日報／ 中國新聞組／北京18日電
推動荷莫茲海峽戰後恢復通航，歐洲正加緊籌畫多國聯合方案，圖為貨船接近荷莫茲海峽的波斯灣海域。（路透）
推動荷莫茲海峽戰後恢復通航，歐洲正加緊籌畫多國聯合方案，圖為貨船接近荷莫茲海峽的波斯灣海域。（路透）

為推動荷莫茲海峽戰後恢復通航，歐洲正加緊籌畫多國聯合方案，組建由30多個國家組成的聯盟，探索獨立於美國以色列伊朗的「第三條道路」，保障這條全球重要能源航道暢通。港媒報導，歐洲有意將美國排除在相關行動及會議之外，同時主動邀請中國參與磋商，巴黎和倫敦方面都發出邀請，中方是否參加相關及後續會議，以及以何種級別出席，引來多國關注。

據觀察者網引述南華早報報導，歐洲擬通過派遣掃雷艦與軍用艦船等方式，保障荷莫茲海峽暢通。據法廣報導，法國總統馬克宏和英國首相施凱爾當地時間17日下午巴黎召開峰會，與全球不同地區30多個國家一起討論如何啟動一項保證荷莫茲海峽安全通航的行動，希望在伊朗的封鎖與美國的反向封鎖之間找到第三條道路。美國缺席相關討論。

值得注意的是，歐洲主動邀請中國、印度參與磋商。中國是受邀參加此次活動的亞洲國家之一，巴黎和倫敦方面都已發出邀請，但中方是否參加、會以何種級別出席或是是否參加後續的會議及聯盟，仍待觀察。

報導稱，作為主辦方之一，法國對中國參會抱有積極期待。報導引述一名法國官員表示，他們「非常歡迎中方參與，也歡迎其他眾多與這場危機利害相關的國家加入」，「我相信，這一切符合——甚至契合——中國及亞洲多國的期望」。

針對荷莫茲海峽通航相關國際合作，中國外交部早前表示，當前關鍵是盡快停止軍事行動，唯有如此才能恢復中東與海灣地區的和平穩定，這也是國際社會的共同期待，各方均應為此努力，中方也願意繼續為此發揮作用。4月16日，中國政府中東問題特使翟雋應約會見英國駐華大使魏磊時指出，中方高度關注當前伊朗局勢，希望當事方重視國際社會促和止戰的呼聲，通過對話談判找到解決問題的辦法。

根據美媒早前披露的細節，歐洲擬定的戰後通航方案包含三大核心目標：一是完善後勤保障，協助滯留海峽的數百艘船舶有序撤離；二是開展大規模掃雷作業，清除衝突初期布設的水下障礙，為恢復航運掃清關鍵障礙；三是依託護衛艦、驅逐艦開展常態化軍事護航與全域監控，逐步恢復航運企業的通航信心，目前行動所需海軍部署規模尚未最終確定。至關重要的是，方案明確強調不會以軍事手段介入戰爭。

以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽

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