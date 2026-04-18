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分析：川普「封鎖其封鎖」策略 能削弱伊朗籌碼？

世界日報／ 編譯湯淑君／綜合報導
美國祭出「封鎖其封鎖」策略，被視為逼和伊朗的主因之一，因為打到伊朗弱點。圖為一艘掛馬爾他旗的油輪通過荷莫茲海峽。（路透）
美國祭出「封鎖其封鎖」策略，被視為逼和伊朗的主因之一，因為打到伊朗弱點。圖為一艘掛馬爾他旗的油輪通過荷莫茲海峽。（路透）

以色列黎巴嫩武裝組織真主黨的十天停火協議17日生效，伊朗外交部長同日宣布，在停火期間，荷莫茲海峽將「完全開放」商船通行。學者分析，美國總統川普採取「封鎖其封鎖」的策略奏效，對伊朗造成的傷害遠比眾人預期嚴重。不過，伊朗在川普貼文後，國會議長卡利巴夫表示川普說謊，荷莫茲不會開放。

布魯金斯研究所研究員布魯克斯（Robin J. Brooks）17日撰文表示，媒體對美國封鎖伊朗港口的舉動以惡評居多，認為伊朗在與這場僵持中仍占上風，即使禁運伊朗石油也起不了什麼作用，也會像2022年俄烏戰爭爆發後西方對俄羅斯實施制裁那樣成效不彰。

但他認為，美國這次封鎖伊朗石油的策略把伊朗逼到窮途末路。布魯克斯也曾擔任國際貨幣基金（IMF）經濟學家、國際金融協會（IIF）首席經濟學家，以及高盛集團首席外匯策略師。

美國封鎖伊朗港口，扼住伊朗經濟來源，擊中伊朗弱點。（路透）
美國封鎖伊朗港口，扼住伊朗經濟來源，擊中伊朗弱點。（路透）

布魯克斯指出，川普以封鎖伊朗港口，還擊伊朗實質封鎖荷莫茲海峽，這種「封鎖其封鎖」的策略效果遠超過眾人預期，凸顯兩大因素。由於戰爭開打前伊朗經濟就已凋敝不堪，川普針對這兩大弱點施以重擊，把德黑蘭逼到牆角，不得不重返談判桌認真談和。

第一個弱點是，伊朗早就料到美國會使出封鎖這招，事先就已在波斯灣外海建置大量的浮式儲油設施，亦即海上有許多油輪滿載著伊朗石油待運。目前伊朗的石油幾乎全被中國買下，但日前美國採取行動，嚇阻中方向伊朗購買這些浮式儲油，否則將對協助伊朗進行這類交易的中國銀行祭出次級制裁。

布魯克斯指出，這一點非常重要，因為切斷了德黑蘭賴以活命的金脈，強化了封鎖效果，並且使伊朗提前遭遇國際收支失衡的撞牆期。

第二個弱點是，川普政府十分巧妙地放出和平協議即將敲定的風聲，激起金融市場對和平在望的期待，油價隨之暴跌。油價一大跌，伊朗頓失挾高油價作為談判的籌碼，也讓德黑蘭盡可能讓油價飆高、製造市場恐慌以遂其願的策略破功。

如此一來，變成美國占上風，而伊朗歷經戰火摧殘數周，經濟更加脆弱不堪，終於逼得德黑蘭不得不妥協。

以色列 伊朗 美國 黎巴嫩 荷莫茲海峽 川普

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