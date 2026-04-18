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荷莫茲「已開放」只是表面？美伊各說各話 油輪觀望不敢動

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
無人機空拍畫面顯示，懸掛馬爾他國旗的油輪「Agios Fanourios I」號4月17日駛過荷莫茲海峽，抵達伊拉克巴斯拉外海領海。路透
無人機空拍畫面顯示，懸掛馬爾他國旗的油輪「Agios Fanourios I」號4月17日駛過荷莫茲海峽，抵達伊拉克巴斯拉外海領海。路透

伊朗外交部長阿拉奇17日表示，在以色列黎巴嫩剩餘停火期間「完全開放」荷莫茲海峽，但商業船隻仍須依德黑蘭指定航道通行。美國總統川普與德黑蘭方面說法相互矛盾，導致外界疑惑海峽是否真的開放，油輪仍對通行保持謹慎。航運相關組織表示，目前仍在確認通行安全，追蹤數據顯示船隻活動依然有限。

BBC與CNBC報導，儘管川普稱17日是「對世界而言偉大而輝煌的一天」，但在阿拉奇發布相關訊息後，伊朗國營電視台隨即引述一名「資深軍事官員」指出，海峽通行仍設有限制，軍用船隻依然禁止進入。

此外，部分伊朗媒體對阿拉奇的貼文提出批評。與革命衛隊有關的塔斯尼姆通訊社稱其為「不當且不完整」，並表示若美國海上封鎖持續，這類通行將被視為「無效」。接近伊朗最高國家安全委員會的消息人士表示，商船必須遵循德黑蘭指定航線，並與軍方協調行動；若船隻或貨物與敵對國家有關，將不被允許通行。

另有伊朗媒體呼籲當局進一步說明。國會議長卡利巴夫隨後在「X」上表示，川普「在一小時內提出了7項說法，而這7項說法全部都是謊言」，並指出，美方若持續封鎖伊朗港口，荷莫茲海峽將不會保持開放；相關通行須依「指定航道」進行，且需取得「伊朗的許可」。

油價在阿拉奇宣布荷莫茲海峽將限時開放後下跌，但外界仍對伊朗方面說法的真實性，以及短暫開放是否能讓船隻實際通行存疑。國際海事組織（IMO）秘書長多明格斯（Arsenio Dominguez）接受BBC World Business訪問時表示：「我需要進一步釐清，確保航運業能確定船隻航行不會有風險，並且符合國際法。」

他表示，IMO掌握的資訊顯示已有部分船隻開始航行，但仍需進一步確認，因為「有些船隻會關閉識別系統，以避免成為攻擊目標」。

Kpler商品研究主管史密斯（Matt Smith）向CNBC表示，當天確實有部分油輪與貨船嘗試沿著伊朗指定、繞行拉拉克島（Larak Island）的航線離開海峽，但隨後突然折返，「很明顯沒有獲得通行許可。」資深運費分析師賴特（Matthew Wright）表示，在相關情況未改變下，海峽實質上仍處於關閉狀態。他說：「這只是虛幻的希望（false dawn）。」

全球最大航運協會波羅的海國際航運公會（BIMCO）建議船隻避免通過荷莫茲海峽，原因是水雷威脅仍在。BIMCO安全主管拉森（Jakob Larsen）表示，該區域「目前尚未被宣布為可安全通行」。

美國 國家安全 川普 以色列 伊朗 黎巴嫩 荷莫茲海峽

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