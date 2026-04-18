快訊

「粉色藍莓」大陸爆紅每公斤賣3694新台幣！專家證實存在：不建議種植

川普喊「1、2天內」搞定！美伊傳最快20日在巴基斯坦重啟談判

撒古流性侵女子判刑！「國家文藝獎」資格遭撤銷、要追回百萬獎金

聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲海峽情勢反覆 伊朗又宣布封鎖海峽

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美以伊衝突後，荷莫茲海峽情況引各方關注。路透
美以伊衝突後，荷莫茲海峽情況引各方關注。路透

伊朗17日宣布開放荷莫茲海峽，不過美國總統川普稱除非美伊之間百分之百達成協議，否則美國不會解除海上封鎖，據報導，伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）於美東時間晚間表示，將再度封鎖荷莫茲海峽。

卡利巴夫在社群網路X平台上表示，由於美國持續封鎖，荷莫茲海峽將不會繼續開放，指海峽通行的航道將會是指定航道，且必須在伊朗授權之下通行。

伊朗外交部長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）原本17日在社群網絡X平台上指出，基於以色列黎巴嫩之間的10天停火協議有效，他宣布，荷莫茲海峽在接下來停火期間將完全開放給所有商業船隻通行。

對此，川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，荷莫茲海峽已經完全開放，但美國的海上封鎖仍會全力執行，除非美國與伊朗之間已經百分之百完成協議；不過川普指出，這個過程會很快完成，因為雙方針對很多項目已經完成談判，也取得共識。

美國 阿拉奇 川普 以色列 伊朗 荷莫茲海峽 黎巴嫩

延伸閱讀

伊朗宣布荷莫茲海峽開放 美學者：全球經濟難立即復原

伊朗開放荷莫茲海峽 川普：美國續封港直到有協議

不只正清除水雷 川普：伊朗同意不再封鎖荷莫茲海峽

荷莫茲海峽解封、黎巴嫩停火 川普稱美伊協議已無癥結點

相關新聞

川普喊「1、2天內」搞定 美伊傳最快20日在巴基斯坦重啟談判

美國總統川普17日接受多家媒體採訪，並在Axios電話訪問中表示，他認為美伊雙方「將在接下來1或2天」達成和平協議。多家媒體報導，時間可能訂在20日，地點仍是巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德。

伊朗不再封荷莫茲、濃縮鈾送出國？議長轟川普：7項說法全是謊言

美國總統川普17日在真實社群密集發文，並頻頻接受媒體訪問，聲稱伊朗已同意不再關閉荷莫茲海峽，且將與美國協調，把濃縮鈾庫存運往國外。相關說法不僅遭伊朗官員否認，首席談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）也在「X」發文表示，川普在一小時內提出7項說法，但「全都是謊言」。

川普稱要與伊朗「一起挖出帶走」濃縮鈾 德黑蘭火速反嗆：不會給美國

美國總統川普17日接受多家媒體採訪，並在CBS新聞的電話訪問中表示，伊朗「已經同意一切」，將與美國合作移除濃縮鈾，並強調過程不會涉及美國地面部隊。不過，伊朗外交部發言人隨即回應，濃縮鈾「在任何情況下都不會被轉移到任何地方」。

荷莫茲海峽情勢反覆 伊朗又宣布封鎖海峽

伊朗17日宣布開放荷莫茲海峽，不過美國總統川普稱除非美伊之間百分之百達成協議，否則美國不會解除海上封鎖，據報導，伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）於美東時間晚間表示，將再度封鎖荷莫茲海峽。

以黎停火10日期間…伊朗將開放荷莫茲海峽 川普證實「準備全面通航」

伊朗外長阿拉奇17日在社媒X發文宣布，（由於）黎巴嫩境內停火，荷莫茲海峽對所有商船完全開放，按伊朗「港口與海事組織」已公布的協調路線，開放期間至以黎停火結束。

伊朗宣布荷莫茲海峽開放 美學者：全球經濟難立即復原

伊朗17日宣布開放荷莫茲海峽，不過美國總統川普稱美國不會解除海上封鎖直到美伊之間達成協議；川普也表示，以色列不會再轟炸黎巴嫩，指美國禁止以色列這麼做。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。