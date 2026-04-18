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荷莫茲海峽情勢反覆 伊朗又宣布封鎖海峽
伊朗17日宣布開放荷莫茲海峽，不過美國總統川普稱除非美伊之間百分之百達成協議，否則美國不會解除海上封鎖，據報導，伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）於美東時間晚間表示，將再度封鎖荷莫茲海峽。
卡利巴夫在社群網路X平台上表示，由於美國持續封鎖，荷莫茲海峽將不會繼續開放，指海峽通行的航道將會是指定航道，且必須在伊朗授權之下通行。
伊朗外交部長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）原本17日在社群網絡X平台上指出，基於以色列和黎巴嫩之間的10天停火協議有效，他宣布，荷莫茲海峽在接下來停火期間將完全開放給所有商業船隻通行。
對此，川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，荷莫茲海峽已經完全開放，但美國的海上封鎖仍會全力執行，除非美國與伊朗之間已經百分之百完成協議；不過川普指出，這個過程會很快完成，因為雙方針對很多項目已經完成談判，也取得共識。
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