川普喊「1、2天內」搞定！美伊傳最快20日在巴基斯坦重啟談判

美國總統川普17日接受多家媒體採訪，並在Axios電話訪問中表示，他認為美伊雙方「將在接下來1或2天」達成和平協議。多家媒體報導，時間可能訂在20日，地點仍是巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德。

川普接受Axios電訪時聲稱，「伊朗人想見面，他們想達成協議。我認為，（美伊）本周末很可能將舉行1場會議」。幾位美國官員及其他知情人士說，談判已達成重大進展，現正接近達成1項「3頁的和平計畫」，但在幾項關鍵議題上依然分歧。

CBS新聞報導，多名知情人士透露，川普政府正考慮重新推動外交行動，可能在數日內派遣資深官員重返巴基斯坦。儘管相關計畫仍屬初步階段，但目標是與伊朗代表重啟談判，爭取達成較長期的和平協議。截至17日上午尚未確定具體日期，但最早可能於20日恢復，顯示談判局勢仍具高度變動與不確定性。

此次潛在外交接觸的核心人物為副總統范斯，正被考慮再次前往伊斯蘭馬巴德，預料將與川普的中東特使威科夫（Steve Witkoff）同行。不過，川普當天接連與多名記者通話，對相關議題提出多項說法。他向彭博資訊表示，尚未決定由誰主導下一輪面對面談判，並稱代表團可能包括范斯、威科夫以及他的女婿庫許納。

華爾街日報報導，美國與伊朗之間的會談尚未正式排定，但一名美方資深官員表示，雙方很可能於20日在巴基斯坦舉行會談，川普的談判團隊已待命準備參與。CNN則引述知情的伊朗官員說法指出，兩國談判代表新一輪會談預計將於20日在伊斯蘭馬巴德舉行，代表團預計於19日抵達。

川普17日也在受訪時表達樂觀，表示美伊談判將持續整個周末。他在抵達鳳凰城、準備出席Turning Point USA活動發表談話前指出：「我們進行了一些非常好的討論，而且做得不錯，但還要再觀察。談判正在進行，周末也會持續進行。」

他並補充：「很多好事正在發生，包括黎巴嫩也是。」對於伊朗官員稱雙方仍存在重大分歧，川普則淡化差距，表示「我不認為存在太多重大的分歧」。至於美國對伊朗港口的封鎖未來走向，他表示，一旦「協議簽署」，封鎖就會結束。