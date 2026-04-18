川普稱繼續對伊朗港口實施封鎖 大慶艦亞丁灣「反海盜」意有所指？

大陸解放軍《人民海軍》微信號今天發布訊息說，北京時間4月17日，中國海軍第48批護航編隊導彈驅逐艦唐山艦、導彈護衛艦大慶艦、綜合補給艦太湖艦，正位亞丁灣、索馬利亞海域執行例行性護航任務。

消息說，連日來，大慶艦、太湖艦在亞丁灣海域「結合護航任務，組織反海盜演練」。中國海軍艦艇編隊始終堅持維護國際海上通道安全、維護地區和平穩定，用實際行動踐行人類命運共同體理念。

由於昨17日正是伊朗突然由伊朗外長阿拉奇宣布，因黎巴嫩境內停火，在剩餘的停火期內，荷莫茲海峽對所有商船完全開放的同一天。

今天的這則發文頗耐人尋味，特別是演練的項目是「護航」與「反海盜」。美國總統川普日前宣布美東時間4月13日上午10時起針對進出伊朗港口的船隻進行封鎖與攔截，伊朗武裝部隊聯合指揮部隨即也在當天表達對川普這項宣布的不滿，當時就痛批美國的行為「有如海盜」。解放軍海軍的「反海盜」演練演習位置在亞丁灣，雖表面上是針對索馬利亞的海盜，卻也會引發是在指桑罵槐的聯想。

特別是，就在伊朗宣布完全開放荷莫茲海峽之後，川普在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）電話採訪時表示，美國將繼續對伊朗港口和船隻實施軍事封鎖，「直到完成任務為止」。形同在荷莫茲海峽打開後，外圈仍將是美軍在進行盤查攔截，繼續執行伊朗軍方所謂的「有如海盜」的行動。

值得注意的是，這次演練中的軍艦之一包含了054A型導彈護衛艦「大慶艦」。 這艘艦正是3月25日到4月1日，與巴基斯坦海軍泰穆爾艦在阿拉伯海舉行中巴「海洋衛士4」聯合演習的中方軍艦。

而據稱，大慶艦在演習後曾一直停留在阿曼灣附近，而美軍13日實施封鎖後，一艘受到美國制裁的中國籍油輪「富星號」（Rich Starry）成功通過荷莫茲海峽開往中國大陸，未被美軍攔截，其後還有中遠珠峯號、海榮海號、金海華號和久陽博南薩號四艘油輪都成功通過荷莫茲海峽未受美軍阻撓，原因就出於大慶艦就在附近監控護航。