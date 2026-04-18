伊朗宣布荷莫茲海峽開放 美學者：全球經濟難立即復原

伊朗17日宣布開放荷莫茲海峽，不過美國總統川普稱美國不會解除海上封鎖直到美伊之間達成協議；川普也表示，以色列不會再轟炸黎巴嫩，指美國禁止以色列這麼做。

不過有學者認為說，就算海峽開放，對於全球經濟的影響不會立即停止。

川普近日指出，他與黎巴嫩總統和以色列總理對話，指雙方同意自美東時間16日下午5時開始停火10天，並表示，他將邀請兩國領袖到白宮會面。

伊朗外交部長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）17日在社群媒體X平台上指出，基於以色列和黎巴嫩之間的10天停火協議有效，他宣布，荷莫茲海峽在接下來停火期間將完全開放給所有商業船隻通行。

對此，川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，荷莫茲海峽已經完全開放，但美國的海上封鎖仍會全力執行，除非美國與伊朗之間已經百分之百完成協議；不過川普指出，這個過程會很快完成，因為雙方針對很多項目已經完成談判，也取得共識。

川普表示，伊朗在美國的協助之下，已經或正在清除所有海上的水雷。

川普也表示，美國會與黎巴嫩合作，並以妥適的方式來解決真主黨（Hezbollah）的問題；川普指出，以色列不會再轟炸黎巴嫩，稱美國禁止以色列這麼做，強調已經夠了。

美伊日前達成停火，不過以色列在美伊停火後仍向位於黎巴嫩首都貝魯特的真主黨發動攻擊，威脅到美伊的停火協議；美國日前為此調停，邀請以色列駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）和黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德（Nada Hamadeh Moawad）在華府會談，美國國務卿魯比歐也參與會談。

此外，川普說，隨著荷莫茲海峽的情況落幕，他收到來自北約組織（NATO）的電話，詢問美國是否需要幫助，不過川普要求他們不要擋路；川普再度批評北約組織沒有用，沒有在美國需要的時候伸出援手，川普形容他們是「紙老虎」。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）地緣經濟中心副主任Jessie Lin指出，世界銀行（World Bank）總裁彭安杰（Ajay Banga）上周提出需要200億美元至300億美元來應付能源危機之後的不良後果，但本周這個數字已經來到1000億美元；Jessie Lin表示，就算荷莫茲海峽開放，不代表全球經濟和供應鏈會立即恢復，指對全球經濟的連鎖反應還是會繼續下去。