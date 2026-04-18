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伊朗不再封荷莫茲、濃縮鈾送出國？議長轟川普：7項說法全是謊言

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伊朗不再封荷莫茲、濃縮鈾送出國？議長轟川普：7項說法全是謊言

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗國會議長卡利巴夫2024年6月3日在德黑蘭內政部登記參選總統後離開記者會現場。資料照片。路透
伊朗國會議長卡利巴夫2024年6月3日在德黑蘭內政部登記參選總統後離開記者會現場。資料照片。路透

美國總統川普17日在真實社群密集發文，並頻頻接受媒體訪問，聲稱伊朗已同意不再關閉荷莫茲海峽，且將與美國協調，把濃縮鈾庫存運往國外。相關說法不僅遭伊朗官員否認，首席談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）也在「X」發文表示，川普在一小時內提出7項說法，但「全都是謊言」。

根據紐約時報報導，以及「X」貼文，卡利巴夫寫道：「美國總統在一小時內提出了7項說法，而這7項說法全部都是謊言。靠這些謊言，他們在戰爭中沒有取勝，在談判中也必然不會有任何成果。」

他並表示，如果封鎖持續，荷莫茲海峽將不會保持開放；相關通行將依「指定航道」進行，且需取得「伊朗的許可」。他強調，「海峽是否開放或關閉，以及相關規則，將由戰場局勢決定，而不是由社群媒體決定。」

卡利巴夫還說，「媒體戰與輿論操控是戰爭的重要一環，但伊朗人民不會受到這些手段影響。」至於談判的真實且準確消息，他建議參閱外交部發言人最近一次的訪談。

卡利巴夫的貼文並未說明川普所稱「7項說法」的具體內容。另一方面，美國中央指揮部（U.S. Central Command）則表示，美軍封鎖將持續，直到川普下令解除；川普則稱，在伊朗簽署和平協議之前，他不會這麼做。

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