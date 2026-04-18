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以黎停火生效 黎巴嫩總統：將推動永久性協議

中央社／ 貝魯特17日綜合外電報導

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）今天指出，在以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）為期10天的停火生效後，黎巴嫩正邁向以「永久性協議」為核心的「新階段」。

美國總統川普宣布停火的隔天，奧恩向黎巴嫩人民發表措辭強烈的演說，表示黎巴嫩不再是「任何人的戰爭場地」。

黎巴嫩是在3月2日被捲入中東衝突，當時由伊朗支持的真主黨對以色列發動攻擊，以報復前伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊殺。

奧恩在停火後首次對全國發表談話時指出：「現在，我們全都站在一個新階段的門前…這是一個從致力於停火，轉向推動永久性協議的階段，這些協議將保障我們人民的權利、國土完整，以及國家主權。」

他說，黎巴嫩政府在將近半個世紀以來，「首次重新掌握了黎巴嫩及決策權」。

奧恩表示：「今天，我們為自己談判…我們不再是任何人棋局中的棋子，也不再是任何人戰爭的場地，未來也絕不會再是。」

他並感謝「所有促成停火的人」，包括川普以及沙烏地阿拉伯。

川普昨天在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文宣布停火，之後又表示，預計奧恩與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「未來四到五天內」將訪問白宮。

奧恩在演說中指出，與以色列直接談判「並非軟弱或讓步的表現…談判不代表、也永遠不會代表放棄任何權利、讓渡任何原則，或損害國家主權」。

他強調：「我在此確認…任何協議都不會侵犯我們的國家權利，不會削弱我們堅韌人民的尊嚴，也不會讓出國家一寸土地。」

在這次停火前不久，黎巴嫩與以色列駐美大使在華府會談，這是兩國數十年來首次直接會面。

美國 川普 哈米尼 以色列 伊朗

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