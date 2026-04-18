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荷莫茲海峽解封、黎巴嫩停火 川普稱美伊協議已無癥結點

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國總統川普今天告訴法新社，與伊朗達成和平協議已經「沒有任何癥結點」，並表示協議「非常接近」，同時德黑蘭宣布荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）已對商業航運開放。

來自華府的正面訊號出現之際，黎巴嫩停火協議開始生效，這讓外界期待，美伊協議的兩大主要障礙可能已被排除。

川普接受電訪表示，「我們非常接近。看起來這將對所有人都非常有利，我們非常接近達成協議」，還稱與德黑蘭之間已「完全沒有任何癥結點」。

他說：「這條海峽將會開放，實際上已經開放了，而且事情進展得非常順利。」

這些評論是他在社群媒體連續發文之後做出。他在貼文中強調重新開放這條關鍵水道的進展，以及終結伊朗核計畫的努力。

川普在貼文中稱這是「對全世界來說偉大且輝煌的一天」，同時感謝調解國巴基斯坦與海灣盟友，並警告北大西洋公約組織（NATO）「不要介入」，拒絕北約協助維護荷莫茲海峽安全的提議。

在黎巴嫩停火開始後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）指出，配合黎巴嫩停火，所有商船在停火期間完全開放通行荷莫茲海峽。

一名伊朗高階軍官則向國營媒體表示，軍艦仍被禁止通行這條重要航道。

川普警告，美國對伊朗港口的封鎖將持續，一直到協議正式達成。

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