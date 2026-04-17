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路透：伊朗談判代表憂遭以色列暗殺 巴基斯坦護航回國

中央社／ 伊斯蘭馬巴德17日綜合外電報導

路透社引述3名消息人士報導，伊朗美國上週末在巴基斯坦舉行的和平談判破裂後，伊朗代表擔心可能遭到以色列暗殺，於是巴基斯坦空軍採取大規模行動護送他們返國。

其中2名知情的巴基斯坦人士表示，巴方當時為了確保伊朗談判代表團能安全從巴國首都伊斯蘭馬巴德返回國內，出動了約24架戰機護航，並動用巴基斯坦空軍的空中預警管制系統（Airborne Warning andControl System，AWACS）來進行監視。

另1名安全事務消息人士則透露：「當談判破裂，伊朗人擔心情勢可能已對他們不利，而懷疑自己或許會成為攻擊目標。」

這名人士還說：「從飛行員的角度來看，這是一項龐大的行動任務，我們要負責（保護）1個前來從事談判的代表團，要提供他們空中掩護，以及以強有力的戰鬥機來應對任何威脅。」

根據1名官方人士說法，12日的護航至伊朗任務，出動了中國製的殲-10戰機，這是巴基斯坦空軍機隊中最頂級飛機。

這場談判是伊朗1979年伊斯蘭革命以來美伊兩國最高層級面對面交涉。1名參與這場會談的消息人士證實巴基斯坦護航一事，但未透露行動細節，僅表示：「我們一路護送他們到德黑蘭。即使當時他們已啟程離開，其安全仍是我方責任。」

1名聽取過伊朗簡報的區域外交官則說，巴基斯坦是在伊朗談判代表團提出性命可能受威脅的「假設」後，堅持予以護航。

其中1名消息人士另表示，若伊朗對之後於巴基斯坦舉行的和談也提出要求，伊斯蘭馬巴德將提供類似安全保護。

參與過上次談判的消息人士則說，相關措施已在安排中，美伊雙方最快可能本週末再度談判。

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