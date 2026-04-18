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川普再槓教宗！拒會面控對方挺伊朗 良14世暗諷「暴君」

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
美籍天主教宗良十四世17日在喀麥隆主持彌撒。歐新社
美籍天主教宗良十四世17日在喀麥隆主持彌撒。歐新社

美國總統川普十六日又批評美籍天主教宗良十四世。川普在白宮說，「教宗可以說他想說的話，我也希望他講他想講的，但我可以不同意、我有權不同意」。

另外，芝加哥西南部、伊利諾州紐林諾克斯警方十六日正調查教宗良十四世兄弟住宅遭放置炸彈的通報。此一調查正值教宗與美國總統川普間的關係連日來因美伊戰爭而陷入緊張。

川普並指稱，教宗必須明白伊朗對全球構成威脅，這「非常重要」。川普指稱，自己對教宗「沒任何敵意」。川普還指控教宗曾說「伊朗可以擁有核武」，但「我認為伊朗不可以」。

川普又一次說喜歡教宗哥哥普瑞弗斯特，還說普瑞弗斯特是他的支持者；普瑞弗斯特是很棒的人，「我相信教宗也很好」。

川普強調，「身為美國總統，我不能允許伊朗擁核。要是他們真的擁核，那包括教宗所在的義大利（梵蒂岡位於義大利內），全球都會陷入麻煩」。

對天主教的美國主教團日前聲明，教宗不只表達個人意見，也是在傳福音，川普答道，「我希望他傳福音，我完全支持。但你不能讓一個懷有敵意的國家擁核」。被問到是否會和教宗見面來化解歧見時，川普表明，「我認為沒必要」。

教宗十六日在非洲國家喀麥隆發表演說時雖未點名川普，但提到「世界正被少數暴君蹂躪」；戰爭的操控者佯裝不知情，但摧毀只需一瞬間，重建卻往往一生都不夠；他們對龐大資金用於殺戮與破壞視而不見，用於治療、教育與重建的資源卻無處可尋；「耶穌告訴我們，締造和平的人有福」。

美國國防部長赫塞斯十六日在新聞簡報會中則引用聖經抨擊質疑美伊戰爭必要性的媒體，使白宮與教宗間的關係更形矛盾。

上述簡報會後不到一小時，教宗就在社媒Ｘ寫道，「那些為一己軍事、經濟與政治利益來操弄宗教與上帝之名的人有禍了，他們將神聖事物拽入黑暗與汙穢中」。

以色列 伊朗 美國 教宗 美伊戰爭 良十四世 川普

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