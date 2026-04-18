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美軍火庫存不夠了？中東戰事消耗過大 美對歐洲軍售延後交付

聯合報／ 國際中心／綜合報導
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖。路透
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖。路透

美伊戰爭持續消耗美國軍火庫存下，路透十六日引述消息人士報導，美國已告知部分歐洲國家，部分原已簽約將交付的武器，時程恐延後。而受影響國家包括波羅的海及斯堪的那維亞地區國家。

其中部分武器是透過外國軍事銷售（ＦＭＳ）計畫，由歐洲國家購買，但尚未交付。美國官員近來已透過雙邊管道告知歐洲官員，交期恐延後。外國政府透過該計畫，在美國政府協助與同意下採購美製武器。

美國與以色列聯手自二月底對伊朗開戰，美製武器的相關交期延宕反映出戰事已開始消耗美國部分關鍵武器與彈藥庫存。

美國總統川普任內推動北約的歐洲盟邦添購美製軍備，包含透過ＦＭＳ將歐洲傳統防務責任從美國轉移至歐洲盟友。但在他任內，美製武器的交付常延誤，歐洲各國政府因此逐漸考慮改採歐洲本土製造的武器系統。

美國官員坦言，這些武器對當前的中東戰事至關重要，也不忘批評歐洲國家未幫美以確保荷莫茲海峽通行。受影響國家的名單尚未全部公開，其中部分國家的領土與俄羅斯接壤，因此武器的交付進度被視為機敏防務資訊；延後交付的武器包含各類軍火。

其實在二月底開戰前，鑒於俄國二○二二年二月入侵烏克蘭，還有以色列二○二三年十月在加薩和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯開戰，美國已動用數十億美元武器庫存，例如火砲系統、彈藥與反戰車飛彈。

美以伊戰爭爆發後，伊朗已向波斯灣的美國盟友發射數百枚飛彈與無人機，其中大多已被美製愛國者三型飛彈防禦系統攔截，而這套系統同樣是烏克蘭防禦俄國飛彈，以及保護烏克蘭能源與軍事設施的重要裝備。

以色列 伊朗 美國 中東 美伊戰爭 北約

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