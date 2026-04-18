中東美軍怨伙食 郵件投遞停擺

今日美國報十六日報導，部署中東的美軍官兵最近傳出向家人抱怨伙食太差、吃不飽消息，擔心親人挨餓的美軍眷屬紛紛寄出「愛心包裹」。但美國郵政管理局和軍事郵政局自四月起暫停中東廿七個軍事郵遞區號區域的郵件投遞。面對這類包裹無法送達，家屬憂心如焚。

「的黎波里號」兩棲突擊艦及「林肯號」航艦等在中東執行作戰任務的美軍船艦，傳出船上伙食慘淡照片：飯菜僅幾根煮熟的紅蘿蔔、一塊乾巴巴的肉餅和一塊灰色的加工肉；餐盤三分之二是空的，僅一些肉絲配一張玉米餅。

的黎波里號上一名女軍人在發給自己父親的訊息中透露，艦上官兵正配給食物，沒有新鮮農產品可吃，衛生用品也快用完。家人聞訊後雖立刻寄出裝滿民生用品和零食的包裹，但一個多月前寄出，至今仍未送達。

這名年輕時曾在美陸戰隊服役的父親坦言，「我們擁有世上最強大的軍隊，我們比敵人強的一點就是能保證官兵吃飽。船上食物不該短缺，也不該收不到郵件」。

林肯號上一名軍人也以簡訊告知自己在美國德州的母親，艦上官兵只能抓緊時間吃飯。該名軍人預計在林肯號完成任務前都不會靠岸，補給將非常短缺。為此，美國西維吉尼亞州一個教會社區成員陸續打包幾十箱關懷物資，想寄至林肯號讓軍人共享。但郵政部門的追蹤訊息顯示，它們都還在路上。