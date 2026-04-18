聽新聞
0:00 / 0:00

中東美軍怨伙食 郵件投遞停擺

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導

今日美國報十六日報導，部署中東美軍官兵最近傳出向家人抱怨伙食太差、吃不飽消息，擔心親人挨餓的美軍眷屬紛紛寄出「愛心包裹」。但美國郵政管理局和軍事郵政局自四月起暫停中東廿七個軍事郵遞區號區域的郵件投遞。面對這類包裹無法送達，家屬憂心如焚。

「的黎波里號」兩棲突擊艦及「林肯號」航艦等在中東執行作戰任務的美軍船艦，傳出船上伙食慘淡照片：飯菜僅幾根煮熟的紅蘿蔔、一塊乾巴巴的肉餅和一塊灰色的加工肉；餐盤三分之二是空的，僅一些肉絲配一張玉米餅。

的黎波里號上一名女軍人在發給自己父親的訊息中透露，艦上官兵正配給食物，沒有新鮮農產品可吃，衛生用品也快用完。家人聞訊後雖立刻寄出裝滿民生用品和零食的包裹，但一個多月前寄出，至今仍未送達。

這名年輕時曾在美陸戰隊服役的父親坦言，「我們擁有世上最強大的軍隊，我們比敵人強的一點就是能保證官兵吃飽。船上食物不該短缺，也不該收不到郵件」。

林肯號上一名軍人也以簡訊告知自己在美國德州的母親，艦上官兵只能抓緊時間吃飯。該名軍人預計在林肯號完成任務前都不會靠岸，補給將非常短缺。為此，美國西維吉尼亞州一個教會社區成員陸續打包幾十箱關懷物資，想寄至林肯號讓軍人共享。但郵政部門的追蹤訊息顯示，它們都還在路上。

以色列 伊朗 美國 中東 美軍

延伸閱讀

美中東增兵 不排除地面行動

航艦不足 福特號部署295天破越戰後紀錄

美伊考慮延長停火 美增援兵力月底前趕抵中東

最後通牒？美國稱伊朗若不達成協議 準備隨時重啟作戰行動

相關新聞

以黎停火10日期間…伊朗將開放荷莫茲海峽 川普證實「準備全面通航」

伊朗外長阿拉奇17日在社媒X發文宣布，（由於）黎巴嫩境內停火，荷莫茲海峽對所有商船完全開放，按伊朗「港口與海事組織」已公布的協調路線，開放期間至以黎停火結束。

美國如何重開荷莫茲？專家：川普「這步高招」擊中伊朗2大弱點

以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨的十天停火協議17日生效，伊朗外交部長同日宣布，在停火期間，荷莫茲海峽將「完全開放」商船通行。此舉顯示，美國總統川普採取「封鎖其封鎖」的策略奏效，對伊朗造成的傷害遠比眾人預期嚴重。

伊朗宣布「完全開放」荷莫茲海峽 國際油價應聲暴跌10%

伊朗17日宣布，荷莫茲海峽對商船「完全開放」，顯示伊朗與美國及以色列之間的戰爭朝向結束邁出一大步，國際原油及天然氣價格應聲重挫約10%。

荷莫茲卡關效應…巴拿馬運河塞船 插隊費1.3億

彭博報導，美伊戰爭使荷莫茲海峽運輸實質停擺，促使巴拿馬運河船運流量大增，目前船舶要通過巴拿馬運河的平均等待時間約三天半，「塞船」情況為近二年多來最嚴重，傳出有艘液化石油氣（ＬＰＧ）運輸船為了能優先通行而加付四百萬美元（約台幣一點三億元）「插隊費」，遠高於開戰初期的不到一百萬美元。

中東美軍怨伙食 郵件投遞停擺

今日美國報十六日報導，部署中東的美軍官兵最近傳出向家人抱怨伙食太差、吃不飽消息，擔心親人挨餓的美軍眷屬紛紛寄出「愛心包裹」。但美國郵政管理局和軍事郵政局自四月起暫停中東廿七個軍事郵遞區號區域的郵件投遞。面對這類包裹無法送達，家屬憂心如焚。

限制總統戰爭權 美眾院再封殺

美國聯邦眾議院十六日以二一三票贊成、二一四票反對否決一項民主黨提案，主張唯有在國會授權下，川普才能繼續對伊朗動武。相較於三月民主黨首次提出的類似議案，這次投票結果的差距已縮小。共和黨及民主黨各有一位眾議員跑票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。