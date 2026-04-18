限制總統戰爭權 美眾院再封殺

美國聯邦眾議院十六日以二一三票贊成、二一四票反對否決一項民主黨提案，主張唯有在國會授權下，川普才能繼續對伊朗動武。相較於三月民主黨首次提出的類似議案，這次投票結果的差距已縮小。共和黨及民主黨各有一位眾議員跑票。

法新社十六日報導說，這是民主黨推動讓立法部門重新回到美國發動戰爭權核心的又一次挫敗。

十六日的表決大致按黨派立場投票，共和黨籍議員近全數投反對票，僅選區在肯塔基州的馬西跑票；民主黨則是緬因州的高登跑票。

民主黨人主張，川普二月底對伊朗發動的這場戰爭未經過國會授權程序。而且美國憲法規定，宣戰權屬於國會。

眾院外委會民主黨首席議員米克斯在表決前說，「我們正站在懸崖邊緣，國會必須在這位總統將大家推下懸崖前採取行動。我們每拖延一天，就更接近一場無法脫身的戰爭」。

美伊開打近兩個月，川普仍獲共和黨人廣泛支持，儘管有些議員不滿川普政府不願公開說明這場戰爭帶來的財政與軍事負擔。在十五日至十六日召開的國會聽證會中，白宮預算主任伏特不願估算美國納稅人所需負擔的戰費，也不願證實數次是否是聯邦參議院預算委員會民主黨首席議員墨克利估算的五百億美元（約台幣一點六兆元）。

民主黨則強調，限制總統戰爭權的提案雖屢遭否決，但仍具意義，可迫使國會議員在選民面前表態。