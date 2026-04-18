荷莫茲卡關效應…巴拿馬運河塞船 插隊費1.3億

彭博報導，美伊戰爭使荷莫茲海峽運輸實質停擺，促使巴拿馬運河船運流量大增，目前船舶要通過巴拿馬運河的平均等待時間約三天半，「塞船」情況為近二年多來最嚴重，傳出有艘液化石油氣（ＬＰＧ）運輸船為了能優先通行而加付四百萬美元（約台幣一點三億元）「插隊費」，遠高於開戰初期的不到一百萬美元。

在荷莫茲海峽實質停擺下，波斯灣國家的石油、天然氣、肥料與化學品運輸受阻，各國轉而依賴巴拿馬運河，將相關貨物運往亞洲及其他市場。

全長約八十二公里的巴拿馬運河，排隊情況已達二○二三至二○二四年乾旱以來的最嚴重程度。插隊費不包括正常的運河通行運河費用，正常收費是依船型與貨物不同而定，通常就已達數十萬美元。

能源分析業者Vortexa的資料數據顯示，一艘懸掛新加坡國旗，中國大陸萬華化學集團控制的Gas Virgo貨船，從美國德州載運ＬＰＧ於十五日通過運河。對該船是否就是四百萬美元插隊費的支付者，該集團的中國煙台總部發言人婉拒置評。

巴拿馬運河管理局則說，ＬＰＧ運輸船支付的插隊費，反映出暫時、短期市場變化，並非官方設定的費率。