聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲卡關效應…巴拿馬運河塞船 插隊費1.3億

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導

彭博報導，美伊戰爭使荷莫茲海峽運輸實質停擺，促使巴拿馬運河船運流量大增，目前船舶要通過巴拿馬運河的平均等待時間約三天半，「塞船」情況為近二年多來最嚴重，傳出有艘液化石油氣（ＬＰＧ）運輸船為了能優先通行而加付四百萬美元（約台幣一點三億元）「插隊費」，遠高於開戰初期的不到一百萬美元。

在荷莫茲海峽實質停擺下，波斯灣國家的石油、天然氣、肥料與化學品運輸受阻，各國轉而依賴巴拿馬運河，將相關貨物運往亞洲及其他市場。

全長約八十二公里的巴拿馬運河，排隊情況已達二○二三至二○二四年乾旱以來的最嚴重程度。插隊費不包括正常的運河通行運河費用，正常收費是依船型與貨物不同而定，通常就已達數十萬美元。

能源分析業者Vortexa的資料數據顯示，一艘懸掛新加坡國旗，中國大陸萬華化學集團控制的Gas Virgo貨船，從美國德州載運ＬＰＧ於十五日通過運河。對該船是否就是四百萬美元插隊費的支付者，該集團的中國煙台總部發言人婉拒置評。

巴拿馬運河管理局則說，ＬＰＧ運輸船支付的插隊費，反映出暫時、短期市場變化，並非官方設定的費率。

伊朗 美國 荷莫茲海峽 巴拿馬運河

延伸閱讀

荷莫茲海峽未全面停航 美軍封鎖首日仍有八艘船通行

川普暗示周末再談判 美伊戰爭對國際經濟、民生衝擊一次看

伊朗戰爭恐改變亞洲能源政策思維：重創LNG信心 改買美國能源

美軍全面封鎖荷莫茲海峽 為何仍有商船通過？美媒曝2關鍵原因

相關新聞

以黎停火10日期間…伊朗將開放荷莫茲海峽 川普證實「準備全面通航」

伊朗外長阿拉奇17日在社媒X發文宣布，（由於）黎巴嫩境內停火，荷莫茲海峽對所有商船完全開放，按伊朗「港口與海事組織」已公布的協調路線，開放期間至以黎停火結束。

美國如何重開荷莫茲？專家：川普「這步高招」擊中伊朗2大弱點

以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨的十天停火協議17日生效，伊朗外交部長同日宣布，在停火期間，荷莫茲海峽將「完全開放」商船通行。此舉顯示，美國總統川普採取「封鎖其封鎖」的策略奏效，對伊朗造成的傷害遠比眾人預期嚴重。

伊朗宣布「完全開放」荷莫茲海峽 國際油價應聲暴跌10%

伊朗17日宣布，荷莫茲海峽對商船「完全開放」，顯示伊朗與美國及以色列之間的戰爭朝向結束邁出一大步，國際原油及天然氣價格應聲重挫約10%。

荷莫茲卡關效應…巴拿馬運河塞船 插隊費1.3億

彭博報導，美伊戰爭使荷莫茲海峽運輸實質停擺，促使巴拿馬運河船運流量大增，目前船舶要通過巴拿馬運河的平均等待時間約三天半，「塞船」情況為近二年多來最嚴重，傳出有艘液化石油氣（ＬＰＧ）運輸船為了能優先通行而加付四百萬美元（約台幣一點三億元）「插隊費」，遠高於開戰初期的不到一百萬美元。

中東美軍怨伙食 郵件投遞停擺

今日美國報十六日報導，部署中東的美軍官兵最近傳出向家人抱怨伙食太差、吃不飽消息，擔心親人挨餓的美軍眷屬紛紛寄出「愛心包裹」。但美國郵政管理局和軍事郵政局自四月起暫停中東廿七個軍事郵遞區號區域的郵件投遞。面對這類包裹無法送達，家屬憂心如焚。

限制總統戰爭權 美眾院再封殺

美國聯邦眾議院十六日以二一三票贊成、二一四票反對否決一項民主黨提案，主張唯有在國會授權下，川普才能繼續對伊朗動武。相較於三月民主黨首次提出的類似議案，這次投票結果的差距已縮小。共和黨及民主黨各有一位眾議員跑票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。