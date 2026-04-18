分歧難解…美伊可能改簽備忘錄 防再陷入衝突

路透十六日引述兩位伊朗消息人士報導，美國與伊朗談判人員已縮減達成全面性和平協議的野心，轉而尋求簽署一項諒解備忘錄（ＭＯＵ），以防雙方再度陷入衝突。

一位伊朗高官指稱，美伊已開始縮小部分分歧，包括戰後如何管理荷莫茲海峽。該高官說，多年來被美國嚴厲制裁的伊朗希望達成一項ＭＯＵ，包括華府解凍部分伊朗資金，以交換允許更多船舶通過荷莫茲海峽。

上述伊朗消息人士十五日說，根據伊方在與美方談判時提出的方案，若能達成一項持久協議，伊朗將允許船舶自由通過荷莫茲海峽的阿曼端，且不用擔憂會被伊朗攻擊。

但隨著自七日起為期兩周的停火經過逾一半，雙方分歧仍嚴重。上述伊朗高官說，分歧包含對伊朗高純度濃縮鈾庫存的去向，美方希望伊方移除這些庫存；還有伊朗暫停核活動的時間，尤其是鈾濃縮作業。

德黑蘭長期要求華府承認伊朗的濃縮鈾權利，並宣稱僅供和平及民生用途，但西方國家與以色列指控伊朗此舉旨在製造核武。一位西方外交官直言，核議題仍是美伊談判的核心障礙。

若美伊達成暫停衝突的ＭＯＵ，預計將有六十天進一步談判最終協議，屆時需專家與國際原子能總署（ＩＡＥＡ）參與。美國要求伊朗停止鈾濃縮作業廿年，伊朗則希望三至五年；且作為交換，伊朗也希望對解除來自聯合國、美國與歐盟的制裁制定明確時間表。

伊方曾拒絕美方要求，將濃縮至百分之六十純度的整批鈾庫存運往國外，此一濃度遠高於民用。但有跡象顯示這次雙方可能達成協議；伊朗雖尚未準備好將手中的全部高純度濃縮鈾運往國外，但其中部分可能送往第三國。而部分高純度濃縮鈾屬醫療用途，也可用於德黑蘭一座研究用核反應爐。