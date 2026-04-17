川普：伊朗同意永不關閉荷莫茲海峽 正與美合作清除水雷

在伊朗宣布荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）在停火期間將全面開放後，美國總統川普今天表示，伊朗已同意永遠不再關閉荷莫茲海峽，正在美方協助下清除水雷。

法新社報導，川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文指出：「伊朗已同意永遠不再關閉荷莫茲海峽。這條海峽不會再被作為對付全世界的武器。」

川普也指稱，在荷莫茲海峽情勢結束後，他接獲北大西洋公約組織（NATO）來電詢問是否需要協助，但他予以拒絕。

他寫道：「我告訴他們離遠一點，除非他們就只是想讓自己的船裝滿石油。他們在需要的時候一無是處，是一隻紙老虎。」

川普還提及：「伊朗在美國的協助下，已經移除或正在清除所有海上水雷。」