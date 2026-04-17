伊朗開放荷莫茲海峽 川普：美國續封港直到有協議

在美伊戰爭持續消耗美國軍火庫存下，路透十六日引述消息人士報導，美國已告知部分歐洲國家，部分原已簽約將交付的武器，時程恐延後。而受影響國家包括波羅的海及斯堪的那維亞地區國家。

2026-04-18 00:10