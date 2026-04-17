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伊朗開放荷莫茲海峽 川普：美國續封港直到有協議
儘管伊朗當局聲稱重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），但美國總統川普指出，美軍封鎖伊朗港口的措施將繼續實施，直到與德黑蘭當局達成和平協議。
川普（Donald Trump）在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「伊朗剛宣布，伊朗海峽（荷莫茲海峽）完全開放，並準備全面通行。謝謝你們！」
川普發文還說：「對於伊朗的海上封鎖將持續有效，直到我們跟伊朗的交易100%達成…這項進程應該很快就會完成。」
他也提到，以色列不會再轟炸黎巴嫩，美國已經禁止以方這麼做。
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）稍早於社群媒體X平台發文表示，為配合黎巴嫩停火協議，在剩餘停火期間內，所有商船可完全通行荷莫茲海峽，並要依照伊朗港口與海事組織先前公布的協調航線。
美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，之後巴基斯坦居間斡旋，各方同意從4月8日起暫時停火兩週。
但美軍又從4月13日開始封鎖伊朗港口，期盼阻止德黑蘭當局出口石油。
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