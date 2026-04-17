不只正清除水雷 川普：伊朗同意不再封鎖荷莫茲海峽

美國總統川普17日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，伊朗已經同意不再封鎖荷莫茲海峽，指荷莫茲海峽不會被拿來當作攻擊世界的武器。川普也指出，伊朗在美國的幫助之下，正在清除所有海上的水雷。

此外，川普說，隨著荷莫茲海峽的情況落幕，他收到來自北約組織的電話，詢問美國是否需要幫助，不過川普要求他們不要擋路，除非他們想為他們的船隻裝滿原油；川普再度批評北約組織沒有用，形容他們是「紙老虎」。