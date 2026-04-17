聽新聞
0:00 / 0:00

不只正清除水雷 川普：伊朗同意不再封鎖荷莫茲海峽

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普17日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，伊朗已經同意不再封鎖荷莫茲海峽，指荷莫茲海峽不會被拿來當作攻擊世界的武器。川普也指出，伊朗在美國的幫助之下，正在清除所有海上的水雷。

此外，川普說，隨著荷莫茲海峽的情況落幕，他收到來自北約組織的電話，詢問美國是否需要幫助，不過川普要求他們不要擋路，除非他們想為他們的船隻裝滿原油；川普再度批評北約組織沒有用，形容他們是「紙老虎」。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

川普：美伊戰爭結束 伊朗嗆擴大封鎖

路透：伊朗提議准在荷莫茲海峽局部自由通行

川普：伊朗同意交出「核塵埃」 美伊本周末談判 已接近達協議

川普如何能終結伊朗戰爭？ 除封鎖之外再開出4個交換條件

相關新聞

以黎停火10日期間…伊朗將開放荷莫茲海峽 川普證實「準備全面通航」

伊朗外長阿拉奇17日在社媒X發文宣布，（由於）黎巴嫩境內停火，荷莫茲海峽對所有商船完全開放，按伊朗「港口與海事組織」已公布的協調路線，開放期間至以黎停火結束。

分歧難解…美伊可能改簽備忘錄 防再陷入衝突

路透十六日引述兩位伊朗消息人士報導，美國與伊朗談判人員已縮減達成全面性和平協議的野心，轉而尋求簽署一項諒解備忘錄（ＭＯＵ），以防雙方再度陷入衝突。

美軍火庫存不夠了？中東戰事消耗過大 美對歐洲軍售延後交付

在美伊戰爭持續消耗美國軍火庫存下，路透十六日引述消息人士報導，美國已告知部分歐洲國家，部分原已簽約將交付的武器，時程恐延後。而受影響國家包括波羅的海及斯堪的那維亞地區國家。

荷莫茲卡關效應…巴拿馬運河塞船 插隊費1.3億

彭博報導，美伊戰爭使荷莫茲海峽運輸實質停擺，促使巴拿馬運河船運流量大增，目前船舶要通過巴拿馬運河的平均等待時間約三天半，「塞船」情況為近二年多來最嚴重，傳出有艘液化石油氣（ＬＰＧ）運輸船為了能優先通行而加付四百萬美元（約台幣一點三億元）「插隊費」，遠高於開戰初期的不到一百萬美元。

以黎停火10天 荷莫茲海峽暫開放

伊朗外長阿拉奇十七日在社媒Ｘ發文宣布，因黎巴嫩境內停火，在剩餘的停火期內，荷莫茲海峽對所有商船完全開放，按伊朗「港口與海事組織」（ＰＭＯ）已公布的協調路線。

美國如何重開荷莫茲？專家：川普「這步高招」擊中伊朗2大弱點

以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨的十天停火協議17日生效，伊朗外交部長同日宣布，在停火期間，荷莫茲海峽將「完全開放」商船通行。此舉顯示，美國總統川普採取「封鎖其封鎖」的策略奏效，對伊朗造成的傷害遠比眾人預期嚴重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。