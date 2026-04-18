以黎停火10天 荷莫茲海峽暫開放

伊朗外長阿拉奇十七日在社媒Ｘ發文宣布，因黎巴嫩境內停火，在剩餘的停火期內，荷莫茲海峽對所有商船完全開放，按伊朗「港口與海事組織」（ＰＭＯ）已公布的協調路線。

美海軍封鎖 仍將完全有效

美國總統川普隨即在自創社媒真實社群寫道，伊朗剛才已宣布，伊朗的海峽完全開放，並且已準備好全面通航；但美國海軍對該海峽的封鎖仍將完全有效；直到美伊的「交易」百分之百完成；不過，此一交易的程序應該進展很快，重點大多談妥。他還寫道，伊朗「承諾永不再關閉荷莫茲海峽」。

川普十六日在真實社群發文宣布，以色列和黎巴嫩將自美東時間同日下午五時（台灣時間十七日凌晨五時）停火十天。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導說，此一停火可能代表美伊朝達成和平協議前進一大步。

二輪談判 可能在周末舉行

此外，川普也在白宮暗示，第二輪美伊談判「很可能、也許就在本周末」舉行。巴基斯坦「論壇快報」也引述巴方消息人士報導，次輪談判最快本周末、最快下周初，地點也在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德。巴基斯坦總理夏立夫十七日表示，希望以黎停火能替實現區域內可持續的和平鋪路。

若達協議 川普擬親赴簽署

川普聲稱，美伊很快將達成和平協議，伊朗同意美國提出的幾乎所有要求，包括同意廿多年都不會擁有核武，以及將「核塵埃」（即目前埋在地下的高純度濃縮鈾）交給美方；若美伊能達成和平協議，他考慮親赴巴基斯坦簽署。

川普十六日在美國拉斯維加斯的一場活動中指出，對伊戰爭的進展一切順利，應該很快就將結束，接下來一周拭目以待。

川普在與以國總理內唐亞胡及黎國總統奧恩通話後不久，就在社媒發布以黎停火十天的貼文。川普邀以黎領袖赴白宮舉行和平談判。內唐亞胡則說，停火十天為以黎達成歷史性的和平協議提供機會，但仍堅稱將真主黨繳械還是先決條件。

川普突宣布停火 以國意外

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，川普突宣布以黎停火，使以方措手不及，內唐亞胡領導的安全內閣對此深感意外。

根據伊媒報導，伊朗國會議長卡利巴夫十六日向伊美間的調解人巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾表明，黎巴嫩必須是任何伊美和平協議的一環。卡利巴夫說，伊美若要談判全面停火，黎國必須是該停火不可分割的一部分。

伊媒報導稱，此一發展是德黑蘭在談判立場上的勝利，即伊方堅持將美伊談判的進展和以黎停火掛鉤，才迫使美以同意停火。

黎巴嫩真主黨的資深國會議員穆薩維說，若以方停止攻擊，真主黨將遵守此一停火。黎巴嫩總理薩萊也在Ｘ發文說，樂見川普宣布黎以停火。

根據美國國務院十六日公布的以黎停火條件，類似雙方前年十一月達成的協議，以軍將不會從黎南的戰略據點撤離；若真主黨危及以色列人群體或以軍，以軍仍將持續對其採取軍事行動。