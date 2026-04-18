川普：美伊可能周末談判 高喊「戰爭應該很快結束」

美國總統川普16日表示，伊朗戰爭「應該很快就會結束」，下周到期的停火協議或許不需延長，可能本周末與伊朗展開二度談判。路透引述伊朗消息人士指出，美伊已縮減原先追求全面和平協議的目標，尋求先達成臨時的停火備忘錄，之後再敲定細節，以免衝突再度升高。

川普表示，伊朗戰爭進展「非常順利」，將看到一些很棒的結果，「讓我們在未來一周左右拭目以待」，「看起來我們將和伊朗達成協議，相當不錯」，「會是一份好協議」，將包含「免費的石油」和開放荷莫茲海峽。川普並聲稱伊朗已同意交出高度濃縮鈾，但伊朗並未公開證實。

川普被問到是否可能展開會談時表示，「也許會在這個周末」，雙方「非常接近達成協議」，必要時他願意延長與伊朗之間為期兩周的停火，但仍希望能在暫時停火安排到期前達協議。他也說，若協議在伊斯蘭馬巴德簽署，可能會親自前往。

川普表示，以色列與黎巴嫩已達成十天停火協議，並已從美東16日下午5時（台灣17日清晨5時）起生效。伊朗堅持，任何和美國的協議都須包含以黎安排。

路透引述伊朗官員指出，美伊已縮小談判範圍，改為先尋求達成臨時停火備忘錄，獲得60天時間談判最終協議，且需要專家與國際原子能總署（IAEA）參與。

一名伊朗官員表示，美伊已開始縮小部分分歧，包括荷莫茲海峽的管理。伊朗要求備忘錄納入華府解凍部分資金，換得允許更多船隻通過荷莫茲海峽，若能達成長久協議，伊朗可能允許船隻在荷莫茲海峽阿曼一側自由航行，不會遭到攻擊。

伊朗消息人士透露，針對美方要求伊朗把所有濃度60%濃縮鈾運出境外，伊朗可能妥協，把一部分送往第三國，保留一部分用於醫療，並保留德黑蘭一座使用約20%濃縮鈾的研究反應爐。