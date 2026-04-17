聽新聞
0:00 / 0:00

美國如何重開荷莫茲？專家：川普「這步高招」擊中伊朗2大弱點

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
伊朗外交部長17日宣布，在以色列與黎巴嫩停火十天期間，荷莫茲海峽將「完全開放」商船通行。此舉顯示，美國總統川普採取「封鎖其封鎖」的策略奏效，對伊朗造成的傷害遠比眾人預期嚴重。路透
伊朗外交部長17日宣布，在以色列與黎巴嫩停火十天期間，荷莫茲海峽將「完全開放」商船通行。此舉顯示，美國總統川普採取「封鎖其封鎖」的策略奏效，對伊朗造成的傷害遠比眾人預期嚴重。路透

以色列黎巴嫩武裝組織真主黨的十天停火協議17日生效，伊朗外交部長同日宣布，在停火期間，荷莫茲海峽將「完全開放」商船通行。此舉顯示，美國總統川普採取「封鎖其封鎖」的策略奏效，對伊朗造成的傷害遠比眾人預期嚴重。

布魯金斯研究所研究員布魯克斯（Robin J. Brooks）17日撰文表示，媒體對美國封鎖伊朗港口的舉動以惡評居多，認為伊朗在與這場僵持中仍占上風，即使禁運伊朗石油也起不了什麼作用，也會像2022年俄烏戰爭爆發後西方對俄羅斯實施制裁那樣成效不彰。

但他認為，美國這次封鎖伊朗石油的策略「非常高明」，把伊朗逼到窮途末路。布魯克斯也曾擔任國際貨幣基金（IMF）經濟學家、國際金融協會（IIF）首席經濟學家，以及高盛集團首席外匯策略師。

布魯克斯指出，川普以封鎖伊朗港口，還擊伊朗實質封鎖荷莫茲海峽，這種「封鎖其封鎖」的策略效果遠超過眾人預期，凸顯兩大因素。由於戰爭開打前伊朗經濟就已凋敝不堪，川普針對這兩大弱點施以重擊，把德黑蘭逼到牆角，不得不重返談判桌認真談和。

第一個弱點是，伊朗早就料到美國會使出封鎖這招，事先就已在波斯灣外海建置大量的浮式儲油設施，亦即海上有許多油輪滿載著伊朗石油待運。目前伊朗的石油幾乎全被中國大陸買下，但日前美國採取行動，嚇阻中方向伊朗購買這些浮式儲油，否則將對協助伊朗進行這類交易的大陸銀行祭出次級制裁。

布魯克斯指出，這一點非常重要，因為切斷了德黑蘭賴以活命的金脈，強化了封鎖效果，並且使伊朗提前遭遇國際收支失衡的撞牆期。

第二個弱點是，川普政府十分巧妙地放出和平協議即將敲定的風聲，激起金融市場對和平在望的期待，油價隨之暴跌。油價一大跌，伊朗頓失挾高油價作為談判的籌碼，也讓德黑蘭盡可能讓油價飆高、製造市場恐慌以遂其願的策略破功。

如此一來，變成美國占上風，而伊朗歷經戰火摧殘數周，經濟更加脆弱不堪，終於逼得德黑蘭不得不妥協。

美國 以色列 伊朗 川普 荷莫茲海峽 黎巴嫩

延伸閱讀

川普如何能終結伊朗戰爭？ 除封鎖之外再開出4個交換條件

封鎖荷莫茲首波攔船！美軍驅逐艦逼返2油輪 專家：才第2天仍待觀察

大陸買伊朗石油 貝森特威脅祭「次級制裁」

川普：美伊戰爭結束 伊朗嗆擴大封鎖

相關新聞

以黎停火10日期間…伊朗將開放荷莫茲海峽 川普證實「準備全面通航」

伊朗外長阿拉奇17日在社媒X發文宣布，（由於）黎巴嫩境內停火，荷莫茲海峽對所有商船完全開放，按伊朗「港口與海事組織」已公布的協調路線，開放期間至以黎停火結束。

美國如何重開荷莫茲？專家：川普「這步高招」擊中伊朗2大弱點

以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨的十天停火協議17日生效，伊朗外交部長同日宣布，在停火期間，荷莫茲海峽將「完全開放」商船通行。此舉顯示，美國總統川普採取「封鎖其封鎖」的策略奏效，對伊朗造成的傷害遠比眾人預期嚴重。

伊朗宣布「完全開放」荷莫茲海峽 國際油價應聲暴跌10%

伊朗17日宣布，荷莫茲海峽對商船「完全開放」，顯示伊朗與美國及以色列之間的戰爭朝向結束邁出一大步，國際原油及天然氣價格應聲重挫約10%。

以黎停火10天 荷莫茲海峽暫開放

伊朗外長阿拉奇十七日在社媒Ｘ發文宣布，因黎巴嫩境內停火，在剩餘的停火期內，荷莫茲海峽對所有商船完全開放，按伊朗「港口與海事組織」（ＰＭＯ）已公布的協調路線。

美封鎖生效以來 航運追蹤機構：伊朗3艘滿載油輪通過荷莫茲海峽

航運追蹤機構Kpler今天透露，伊朗3艘油輪載著總計500萬桶原油，成為美國封鎖措施生效以來首批航經荷莫茲海峽（Stra...

公路大排長龍！以黎停火生效後傳違反行為 黎巴嫩南部居民仍紛返家

黎巴嫩和以色列的10天停火協議於當地時間今天零時起生效，儘管黎巴嫩軍方警告發現「數起違反協議行為」，先前因以色列大規模撤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。