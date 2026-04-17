美封鎖生效以來 航運追蹤機構：伊朗3艘滿載油輪通過荷莫茲海峽

航運追蹤機構Kpler今天透露，伊朗3艘油輪載著總計500萬桶原油，成為美國封鎖措施生效以來首批航經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）離開波斯灣（Persian Gulf）的滿載油輪。

法新社報導，根據Kpler資料，這3艘油輪分別為「深海號」（Deep Sea）、「桑妮雅1號」（Sonia I）和「迪奧娜號」（Diona），這些船隻都受到美國制裁。

這3艘油輪分別於4月2日、8日和9日從伊朗哈格島（Kharg Island）裝載原油，並在15日通過荷莫茲海峽。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，之後巴基斯坦居間斡旋，各方同意從4月8日起暫時停火。

美軍從4月13日開始封鎖伊朗港口，期盼阻止德黑蘭當局出口石油。

海運資料追蹤相關網站無法提供這3艘油輪的船舶自動識別系統（AIS）最新資訊，因為這些船隻已經關閉設備。

Kpler運用衛星影像追蹤這3艘油輪，且向法新社證實都於4月15日通過荷莫茲海峽。但這些油輪目的地依然不明。