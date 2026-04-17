公路大排長龍！以黎停火生效後傳違反行為 黎巴嫩南部居民仍紛返家

黎巴嫩和以色列的10天停火協議於當地時間今天零時起生效，儘管黎巴嫩軍方警告發現「數起違反協議行為」，先前因以色列大規模撤離警告而逃離家園的黎南居民仍紛紛上路返家。

停火生效後不久，黎巴嫩軍方告知南部居民仍勿返家，因有「數起以色列攻擊行動」。但法新社的影像顯示，黎明前黎巴嫩濱海公路已排起一輛輛滿載的汽車南下，並在日出時分通過1座遭到以色列轟炸後的橋樑殘體。

數名法新社記者回報，黎巴嫩的利塔尼河（LitaniRiver）以南沿海地區唯一連外橋梁的車潮綿延數公里，民眾排隊等上數小時只為能夠返家。

美國和以色列2月28日空襲伊朗、引發中東戰爭後，伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）為報復伊朗原最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遭擊斃，3月2日朝以色列發射火箭，掀起以黎對戰。

由於伊朗堅持，與美國和以色列的任何停戰協議必須包含黎巴嫩，因此以黎停火是華府試圖與德黑蘭達成協議的重要一步。

停火生效後，黎巴嫩首都貝魯特南郊、真主黨掌控的地區仍傳出槍聲，但似乎是自發性慶祝行動。以色列軍方則說，他們已打擊黎巴嫩南部380多個「真主黨恐怖組織目標」，並保持「高度戒備」可隨時恢復行動。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，「持續的軍事行動可能已經暗中破壞」真主黨和以色列間的停火協議，這令他擔憂。

馬克宏在社群媒體平台X發文寫道：「我呼籲保障黎巴嫩與以色列邊界兩側平民的安全。真主黨必須放下武器，以色列則必須尊重黎巴嫩主權及結束戰爭。」