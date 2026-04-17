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以黎停火10天 伊朗官員盛讚：「勝利者」真主黨抵抗的結果

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
伊朗外交部發言人貝卡伊2月10日在德黑蘭外交部召開每周記者會，回應記者提問關於外交政策議程和區域發展的問題。法新社
伊朗外交部發言人貝卡伊2月10日在德黑蘭外交部召開每周記者會，回應記者提問關於外交政策議程和區域發展的問題。法新社

美國總統川普16日在自創社媒真實社群發文宣布，以色列黎巴嫩將自美東時間當天下午5時（台灣時間17日凌晨5時）停火10天。英國BBC報導，伊朗對以黎停火表示歡迎，稱這既是外交上的成功，也是真主黨「抵抗」帶來的結果。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baqaei）表示，德黑蘭當局認為，停火是透過巴基斯坦斡旋，並與美國達成更廣泛理解的一環。他強調，伊朗持續推動更廣泛區域停火。

伊朗資深官員也稱讚真主黨發揮的作用。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）在社群媒體X一則阿拉伯語貼文表示，這項協議「完全是真主黨的堅定及抵抗軸心團結的結果」。伊朗將長久以來的盟友稱為「抵抗軸心」。

伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聖城部隊指揮官卡尼（Esmail Qaani）稱真主黨是「勝利者」，並堅稱該協議是黎巴嫩頑強抵抗和伊朗支持的結果。

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