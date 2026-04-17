放棄全面和平協議？美伊談判「核議題」陷分歧 盼改簽備忘錄

兩名伊朗消息人士告訴路透社，美國與伊朗談判人員已縮減達成全面性和平協議的野心，轉而尋求簽署一項臨時備忘錄，以防雙方再度陷入衝突。

美伊雙方上週末在伊斯蘭馬巴德舉行的會談未取得任何成果，儘管美國官員與巴基斯坦調停人員對前景持樂觀態度，雙方對於伊朗核計畫仍陷入嚴重分歧，包括伊朗濃縮鈾庫存的去向，以及德黑蘭應暫停核活動多久，這些分歧持續威脅談判進展。

一名伊朗高階官員表示，雙方已開始縮小部分分歧，包括如何管理荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。這條航道對全球約20%的石油與天然氣需求至關重要，但目前已對大多數船舶關閉數週。

這名官員指出，多年來遭受美國嚴厲制裁的伊朗希望達成一項備忘錄，內容包括華府解凍部分伊朗資金，以換取允許更多船舶通過荷莫茲海峽。由於事涉敏感，這名官員不願具名。

一名聽取德黑蘭簡報的消息人士昨天表示，根據伊朗在與美方會談提出的方案，如果能達成一項持久的協議，伊朗將允許船隻自由通過荷莫茲海峽阿曼那側，且無須擔憂遭受攻擊的風險。

然而，隨著為期兩週的停火過了超過一半，雙方分歧依然嚴重。這名高階官員說，這些歧見包括針對伊朗高濃縮鈾庫存去向達成共識，美方希望伊朗移除這些庫存，另一個分歧則是伊朗暫停核子活動的時間，特別是濃縮鈾作業部分。

伊朗長期以來一直要求華府承認伊朗的濃縮鈾權利。德黑蘭方面表示，濃縮鈾僅供和平用途，但西方強權與以色列認為，伊朗此舉目的在製造核武。

一名西方外交官員表示，核子議題「仍是核心障礙」。

伊朗消息人士說，如果雙方達成暫停衝突的備忘錄，預計將有60天時間協商最後協議，屆時需要專家與國際原子能總署（International Atomic EnergyAgency）的參與。

先前，一項以縮減伊朗核活動換取解除制裁的國際協議是在2015年簽署，但當時談判歷時近兩年。後來，美國總統川普於2018年廢除協議。

伊朗消息人士透露，美國要求伊朗停止核濃縮作業20年，伊朗則希望限縮在3到5年內。他們還表示，德黑蘭也希望就解除聯合國、美國與歐盟（EU）制裁制定時間表。

伊朗過去也曾拒絕美國的要求，將濃縮到60%的整批鈾庫存運往國外，這個濃度遠高於民用所需。然而，伊朗消息人士表示，有跡象顯示雙方可能達成妥協。一名消息人士指出，雖然伊朗尚未準備好將所有高濃縮鈾運往國外，但其中一部分有可能被送往第3國。

他表示，部分高濃縮鈾是醫療用途所需，也可用於德黑蘭一座研究用反應爐，這座反應爐運行所需的是濃縮度約20%、相對少量的鈾。