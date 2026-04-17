快訊

「感到被背叛」卓榮泰WBC觀戰日本動怒 我外交部回應

白沙屯媽眼皮子底下幹壞事？發送玉米變收費 香燈腳驚傳「被索5千」

昨民調勝出今退出國民黨議員初選提名 蕭敬嚴：希望一切回歸平靜

聽新聞
0:00 / 0:00

放棄全面和平協議？美伊談判「核議題」陷分歧 盼改簽備忘錄

中央社／ 杜拜16日綜合外電報導
美國與伊朗談判人員已縮減達成全面性和平協議的野心，轉而尋求簽署一項臨時備忘錄，以防雙方再度陷入衝突。 新華社
美國與伊朗談判人員已縮減達成全面性和平協議的野心，轉而尋求簽署一項臨時備忘錄，以防雙方再度陷入衝突。 新華社

兩名伊朗消息人士告訴路透社，美國與伊朗談判人員已縮減達成全面性和平協議的野心，轉而尋求簽署一項臨時備忘錄，以防雙方再度陷入衝突。

美伊雙方上週末在伊斯蘭馬巴德舉行的會談未取得任何成果，儘管美國官員與巴基斯坦調停人員對前景持樂觀態度，雙方對於伊朗核計畫仍陷入嚴重分歧，包括伊朗濃縮鈾庫存的去向，以及德黑蘭應暫停核活動多久，這些分歧持續威脅談判進展。

一名伊朗高階官員表示，雙方已開始縮小部分分歧，包括如何管理荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。這條航道對全球約20%的石油與天然氣需求至關重要，但目前已對大多數船舶關閉數週。

這名官員指出，多年來遭受美國嚴厲制裁的伊朗希望達成一項備忘錄，內容包括華府解凍部分伊朗資金，以換取允許更多船舶通過荷莫茲海峽。由於事涉敏感，這名官員不願具名。

一名聽取德黑蘭簡報的消息人士昨天表示，根據伊朗在與美方會談提出的方案，如果能達成一項持久的協議，伊朗將允許船隻自由通過荷莫茲海峽阿曼那側，且無須擔憂遭受攻擊的風險。

然而，隨著為期兩週的停火過了超過一半，雙方分歧依然嚴重。這名高階官員說，這些歧見包括針對伊朗高濃縮鈾庫存去向達成共識，美方希望伊朗移除這些庫存，另一個分歧則是伊朗暫停核子活動的時間，特別是濃縮鈾作業部分。

伊朗長期以來一直要求華府承認伊朗的濃縮鈾權利。德黑蘭方面表示，濃縮鈾僅供和平用途，但西方強權與以色列認為，伊朗此舉目的在製造核武

一名西方外交官員表示，核子議題「仍是核心障礙」。

伊朗消息人士說，如果雙方達成暫停衝突的備忘錄，預計將有60天時間協商最後協議，屆時需要專家與國際原子能總署（International Atomic EnergyAgency）的參與。

先前，一項以縮減伊朗核活動換取解除制裁的國際協議是在2015年簽署，但當時談判歷時近兩年。後來，美國總統川普於2018年廢除協議。

伊朗消息人士透露，美國要求伊朗停止核濃縮作業20年，伊朗則希望限縮在3到5年內。他們還表示，德黑蘭也希望就解除聯合國、美國與歐盟（EU）制裁制定時間表。

伊朗過去也曾拒絕美國的要求，將濃縮到60%的整批鈾庫存運往國外，這個濃度遠高於民用所需。然而，伊朗消息人士表示，有跡象顯示雙方可能達成妥協。一名消息人士指出，雖然伊朗尚未準備好將所有高濃縮鈾運往國外，但其中一部分有可能被送往第3國。

他表示，部分高濃縮鈾是醫療用途所需，也可用於德黑蘭一座研究用反應爐，這座反應爐運行所需的是濃縮度約20%、相對少量的鈾。

以色列 伊朗 美國 濃縮鈾 巴基斯坦 荷莫茲海峽 核武

延伸閱讀

美伊談判可能改簽備忘錄！伊朗提「放錢換放船」 濃縮鈾部分妥協

美伊和談可望重啟 白宮看好協議前景

川普：伊朗同意交出「核塵埃」 美伊本周末談判 已接近達協議

力拚「延長停火45天」！傳美伊將赴巴基斯坦續談 巴國媒體曝卡關內幕　

相關新聞

伊朗戰爭恐改變亞洲能源政策思維：重創LNG信心 改買美國能源

伊朗戰爭開打六周多以來，中東的原油與液化天然氣（LNG）運輸中斷，促使亞洲轉向依賴美國原油與煤炭以填補供應缺口，可能對亞洲能源政策造成深遠影響。

放棄全面和平協議？美伊談判「核議題」陷分歧 盼改簽備忘錄

兩名伊朗消息人士告訴路透社，美國與伊朗談判人員已縮減達成全面性和平協議的野心，轉而尋求簽署一項臨時備忘錄，以防雙方再度陷...

BBC：川普宣布以黎停火 以色列措手不及

美國總統川普今天宣布以色列與黎巴嫩停火10天。英國廣播公司（BBC）披露這讓以色列措手不及，據報連總理尼坦雅胡政府安全內...

中東戰爭釀能源短缺 印度餐飲業每月損失2600億

中東戰爭導致全球能源短缺，印度餐飲業也遭受衝擊，各種餐廳被迫改變烹煮方式，或不得不暫時歇業，整個餐飲業每月因此損失達79...

川普：伊朗同意交出「核塵埃」 美伊本周末談判 已接近達協議

川普總統16日表示，伊朗已同意交出美軍去年空襲後深埋地下的高濃縮鈾，即他慣稱的「核塵埃」(nuclear dust)，透露雙方談判進展正面，可能於本周末恢復會談，已經接近達成協議。不過，伊朗尚未證實同意交出高濃縮鈾，而美方過去關於伊朗的核承諾聲明，屢次無疾而終。

以黎停火10天 川普將邀2國領袖白宮會談：雙方很可能達協議

川普總統16日指出，他與黎巴嫩總統和以色列總理對話，指雙方同意自美東時間16日下午5時開始停火10天，並表示，他將邀請兩國領袖到白宮會面；川普也說，美國與伊朗接近達成協議，認為新的伊朗領導層與美國相處融洽，並形容雙方的關係非常好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。