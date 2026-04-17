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BBC：川普宣布以黎停火 以色列措手不及

中央社／ 耶路撒冷16日綜合外電報導

美國總統川普今天宣布以色列與黎巴嫩停火10天。英國廣播公司（BBC）披露這讓以色列措手不及，據報連總理尼坦雅胡政府安全內閣成員都感到意外。

以色列一家廣受尊重的新聞媒體今晚報導，在停火消息宣布前不久，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）僅提前5分鐘通知召開安全內閣會議。會議外流消息顯示，閣員並未就停火一事表決。

對許多人來說，這是尼坦雅胡屈服於川普壓力的又一例證。

以色列前國防軍參謀總長埃森科特（GadiEisenkot）表示：「停火必須建立在實力基礎上，才能符合以色列國家利益。現已形成一種模式，將停火強加於我們，無論是在加薩走廊（Gaza Strip）、伊朗，還是現在的黎巴嫩。尼坦雅胡不知道如何將軍事成就轉化為外交成果。」

尼坦雅胡一方面形容這次停火是「與黎巴嫩締造歷史性和平協議的契機」，一方面也表明他在實務上幾乎沒有讓步。

他表示，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）堅持兩項條件：以軍撤離黎巴嫩，以及「以靜制靜」的原則。

他說：「我既沒有同意前者，也沒有同意後者。這兩個條件並未被接受。我們仍會留在黎巴嫩一個加強的安全區…我們在那裡，不會離開。」

以色列第12頻道（Channel 12）新聞網上週民調顯示，近8成受訪者支持繼續打擊真主黨。

另有3項調查顯示，多數以色列人也反對川普與伊朗達成的兩週停火。

BBC報導說，幾乎沒有以色列人會將這次停火視為擺脫與真主黨衝突的出路。但許多人認為，這再次證明尼坦雅胡屈服於華府壓力。

然而政治新聞網POLITICO一篇分析指出，從這項以黎停火宣布可看出，川普急於透過談判結束伊朗戰爭。

報導引述知悉談判內情的波斯灣地區高層說：「我認為他會接受更多妥協，因為他非常想讓這場衝突結束。川普是認真看待談判且亟欲讓戰事畫下句點，只不過到目前為止，伊朗仍拒絕給出能讓他保住顏面並抽身而退所需的條件。」

芬蘭總統史塔布（Alex Stubb）本週稍早在華府出席一場活動時說：「現在伊朗手上握有很多籌碼，這恐怕就是現實。」

但許多世界領袖和分析人士仍懷疑美伊之間能很快達成協議，尤其對照2015年俗稱伊朗核協議的「聯合全面行動方案」（JCPOA）。當年協議是由伊朗與美、俄、中、英、法、德及歐盟等多方經2年談判才達成，這還不包含之前多年討論、談判、制裁及初步協議等過程。

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