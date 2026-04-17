中東戰爭釀能源短缺 印度餐飲業每月損失2600億

中東戰爭導致全球能源短缺，印度餐飲業也遭受衝擊，各種餐廳被迫改變烹煮方式，或不得不暫時歇業，整個餐飲業每月因此損失達7900億盧比（約新台幣2688億元）。

美國、以色列與伊朗間的戰爭，導致全球20%石油和天然氣運輸需經過的荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）遭到封鎖，造成各地能源短缺，進一步影響民生、經濟。

印度商工總會（PHDCCI）的數據顯示，營業用液化石油氣（LPG）短缺，估計每個月會對印度餐飲業造成約7900億盧比的損失。

印度商工總會的報告提到，餐飲業每天營運需要有不間斷的燃料供應，這波能源短缺讓社區內的小餐館、連鎖速食店、大型飯店等，都面臨直接且嚴峻的挑戰。

印度商工總會指出，印度餐飲業2024年的市場規模為5.69兆盧比（約新台幣1.93兆元），2026年預估會有6.46兆盧比（約新台幣2.19兆元），2028年預計將再成長到7.76兆盧比（約新台幣2.63兆元）。

印度經濟時報（The Economic Times）提到，中東戰事爆發後，印度餐飲業每天的經濟活動少了約265億盧比（約新台幣90.16億元），也就是每個月將會減少近7900億盧比（約新台幣2688億元）。

印度全國餐飲協會會長達里亞尼（Sagar Daryani）告訴印度經濟時報，液化石油氣短缺對餐飲業造成重大危機，有60%到70%的餐廳改用電磁爐或使用其他燃料，並縮減菜單、營業時間來因應，另有近10%的餐廳已暫時歇業。

印度首都新德里（New Delhi）衛星城市古爾岡（Gurgaon）一家日式餐廳平時總高朋滿座，每天一大早就燈火通明，工作人員在餐廳內忙著備料、打掃，但如今餐廳內卻僅有部分燈亮著。

該餐廳的店員古普塔（Preeti Gupta）接受中央社記者採訪時表示，日式料理中很重要的一部分是熱食，店裡的餐點都是現點現做，中東戰爭爆發後，開始叫不到桶裝液化石油氣，很多東西沒辦法煮，營業因此出現問題。

古普塔告訴中央社記者，桶裝液化石油氣在中東戰爭後，價格漲了4、5倍，後來甚至根本買不到，沒了大火可用，許多菜就沒辦法製作。

加爾各答某餐廳的服務生巴爾（Arun Pal）接受中央社記者訪問時表示，店裡的餐點大多需要大火快炒，且多為現點現做，中東戰事導致桶裝液化石油氣短缺，價格漲了好幾倍，所以在不得已的情況下，只能將部分成本轉嫁給消費者，菜單上的每道菜都依標價加30盧比（約新台幣10元）販售。

印度能源高度仰賴進口，85%以上的原油仰賴進口，是世界第3大石油消費國，約90%天然氣來自中東。