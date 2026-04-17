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10個月沒回家 「福特號」部署295天破紀錄 曝美航艦不足窘境

世界日報／ 綜合報導
美國福特號航空母艦部署中東已達295天，創下越戰後最長紀錄，也顯示艦上官兵已十個月沒有回家。（路透）
美國福特號航空母艦部署中東已達295天，創下越戰後最長紀錄，也顯示艦上官兵已十個月沒有回家。（路透）

川普政府頻頻對外用兵，全球最大的航空母艦、美國海軍「福特號」因此征戰各地難以回美國整補，在接近10個月的海外部署期間，參與委內瑞拉軍事行動及伊朗戰爭，並於15日打破越戰以來航艦最長部署紀錄。

美國海軍學會新聞網指出，「福特號」15日在海上第295天，已超越過去50年航艦最長部署紀錄。此前紀錄由「林肯號」保持，該艦於2020年新冠疫情期間曾部署294天。

「福特號」2025年6月自維吉尼亞州諾福克母港出發，前往地中海部署，10月改派至加勒比海，參與了突襲委內瑞拉軍事行動，隨後因應伊朗緊張升高轉往中東，在地中海參與美伊戰爭初期行動，並於3月初穿越蘇伊士運河進入紅海。不過，艦上一處洗衣設施發生火災，被迫折返地中海維修。

「福特號」長時間部署也引發外界關注，長期遠離家人對官兵的影響，以及艦艇與設備承受的壓力。維吉尼亞州聯邦參議員凱恩表示，這次創紀錄的部署對船員心理健康與福祉造成「嚴重影響」，並指出火災曾導致600名水兵一度無處可睡。他在聲明中說：「他們應該與親人團聚，而不是被一個把美軍當成禁衛軍的總統派往世界各地。」

海軍官員雖尚未正式宣布「福特號」部署破紀錄，但也未否認美國海軍學會新聞網的數據。五角大廈官員尚未說明「福特號」部署將持續多久，但海軍兩位最高階將領均公開表示，預計部署時間約為11個月，意味該艦可能在5月底返國。

「福特號」295天的部署仍未超越冷戰時期最長紀錄，該紀錄由已退役的「中途島號」保持，曾於1972至1973年間部署332天。

「福特號」回不了家，也凸顯美軍航艦數量不足、美國造船工業崩潰等根本問題。英國金融時報報導，美國2024年的商用船舶產量已不到全球總量1%，軍用造船承包商從冷戰結束時的51家銳減至5家，且僅剩一個造船廠能建造與維修航艦。

美軍目前有11艘航艦，但通常三分之一在大修或定期維修，實際只有6至8艘處於備戰狀態。由於航艦不足，原定今年5月退役的美軍最老航艦「尼米茲號」已被迫延長服役至明年3月。

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