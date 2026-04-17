川普：伊朗同意交出「核塵埃」 美伊本周末談判 已接近達協議

川普總統16日表示，伊朗已同意交出美軍去年空襲後深埋地下的高濃縮鈾，即他慣稱的「核塵埃」(nuclear dust)，透露雙方談判進展正面，可能於本周末恢復會談，已經接近達成協議。不過，伊朗尚未證實同意交出高濃縮鈾，而美方過去關於伊朗的核承諾聲明，屢次無疾而終。

川普16日在白宮南草坪告訴記者，「伊朗已同意交出因我們用B-2轟炸機攻擊而深埋地下的核塵埃。我們和伊朗達成很多協議，我認為將會發生一些非常積極且重要的事」，「伊朗現在願意做一些兩個月前不願意做的事」。

華盛頓郵報報導，核塵埃是指美軍去年6月空襲伊朗三處核設施後，經國際原子能總署(IAEA)確認深埋地下的高濃縮鈾；這批物質是導致美伊關係緊張的關鍵，因為高濃縮鈾可用以製造核武。

美伊同意暫時停火前，川普曾要求軍方制定突襲計畫，在未獲伊朗同意的情況下闖進伊朗回收這批鈾，但此行動需要大批美軍深入伊朗境內執行數周高風險任務；若伊朗自願交出，可望避免軍事衝突。

副總統范斯(JD Vance)上周末主導的伊斯蘭馬巴德談判，因鈾濃縮暫停年限問題僵持破局，美方提議暫停20年，但伊朗僅願接受個位數年份。

川普事後否認支持20年方案，改口稱已取得一份「強而有力的聲明，那就是他們20年後不會擁有核武」。

分析人士指出，單純承諾不發展核武的意義有限；真正具實質意義的讓步在於移交現有濃縮鈾庫存，前提是伊朗同時放棄繼續濃縮的能力。

美伊談判之際，川普政府並未停止軍事威脅。國防部長赫塞斯表示，伊朗若不接受協議，美國將攻擊伊朗能源設施；參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)則說，美軍封鎖海峽以來，已有13艘船隻掉頭返回伊朗。川普表示，「封鎖的威力，可能比轟炸更大。」

川普16日也透露，美方可能會在本周末與伊朗舉行和平談判，而他可能會前往巴基斯坦親自敲定與伊朗的協議。

路透引述消息人士透露，伊朗可能提議讓船舶經阿曼一側水域安全通行荷莫茲海峽，不會受到伊朗方面攻擊，而這項提議是否成立，將取決於華府是否準備滿足德黑蘭要求。

路透指出，這是德黑蘭首度明確展現退讓，收回近幾周來較對抗的構想，包括向通過該國際水道的船舶收取通行費，以及主張對海峽擁有主權。這在全球航運業看來，都是前所未見且單方面違反海事公約的做法。

路透提到，這項提議也是伊朗朝恢復荷莫茲海峽通行慣例邁出的第一步，部分回到過去數十年採用的雙向分道通航制。

雙向分道通航制是聯合國航運機構在1968年經區域國家同意下採用的安排，並據此建立現行船舶航路系統，將通行畫分為經過伊朗與阿曼水域的兩條航道。荷莫茲海峽位於伊朗與阿曼之間，寬度僅34公里(21.1哩)。