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以黎停火10天 川普將邀2國領袖白宮會談：雙方很可能達協議

世界日報／ 華盛頓報導
在美國居間斡旋下，以色列和黎巴嫩暫時停火。圖為以色列總理內唐亞胡。（路透）
在美國居間斡旋下，以色列和黎巴嫩暫時停火。圖為以色列總理內唐亞胡。（路透）

川普總統16日指出，他與黎巴嫩總統和以色列總理對話，指雙方同意自美東時間16日下午5時開始停火10天，並表示，他將邀請兩國領袖到白宮會面；川普也說，美國伊朗接近達成協議，認為新的伊朗領導層與美國相處融洽，並形容雙方的關係非常好。

美伊日前達成停火，不過以色列在美伊停火後仍向位於黎巴嫩首都貝魯特的真主黨(Hezbollah)發動攻擊，威脅到美伊的停火協議。以色列駐美大使萊特爾(Yechiel Leiter)和黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德(Nada Hamadeh Moawad)14日在華府會談，美國國務卿魯比歐也參與對話。

由於以色列和黎巴嫩沒有正式的外交關係，這是兩國自1993年以來首度舉行的高層對話。

川普16日在社群網路「真實社群」(Truth Social)上發文表示，他與黎巴嫩總統奧恩(Joseph Aoun)和以色列總理內唐亞胡對話，並指出，兩國領袖為了達成和平，他們同意自美東時間下午5時開始10天的停火。

川普表示，他已指示副總統范斯、魯比歐和參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)，與以色列和黎巴嫩合作來達成長久的和平。

此外，川普也說，他將邀請奧恩和內唐亞胡到白宮展開自1983年以後首次有意義的對話；川普說，兩邊都希望看到和平，並表示，他相信和平會發生。川普16日也說，以色列和黎巴嫩有很高的機會達成協議。

Politico報導指出，內唐亞胡在一聲明中表示，停火是打造兩國歷史性和平協議的機會，並稱以色列有兩個基本訴求，一是真主黨解除武裝，二是永續的和平協議；真主黨則要求以色列撤出黎巴嫩，並結束軍事行動，但遭到以色列拒絕。

川普受訪時則表示，以色列和黎巴嫩將會處理好真主黨的問題。

Politico報導也評論說，以色列轟炸黎巴嫩是針對真主黨的武裝團體，而非黎巴嫩的軍事力量，而黎巴嫩政府無法控制真主黨，所以就算兩國官方達成停火協議也不代表能結束衝突。

至於美伊日前達成兩周的停火協議，但尚未達成和平協議，川普16日表示，美國與伊朗也有很高的機會達成協議，指雙方非常接近達成協議，並稱美國與新的伊朗領導層相處融洽，川普形容雙方的關係非常好；川普說，如果美伊達成協議，油價、物價和通膨都會大幅降低。

以色列和黎巴嫩16日達成停火10天的協議。圖為黎巴嫩總統奧恩。（路透）
以色列和黎巴嫩16日達成停火10天的協議。圖為黎巴嫩總統奧恩。（路透）

以色列 伊朗 美國

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